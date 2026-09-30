Yardım için durdu 2 bacağını kaybetti

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi TEM Kuzey Otoyolu'nda 7 Eylül günü seyir halinde olan 29 yaşındaki Mustafa Asma, lastiği patlayan 54 yaşındaki Hasan Ali Uyar'a yardım etmek için durdu. İkilinin emniyet şeridinde lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, 18 yaşındaki Halil İbrahim Avcı aracıyla ikiliye çarparak kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran ekipler, Avcı'nın yolda makas atarak birden fazla aracı tehlikeli şekilde solladığını ve hızla ikiliye çarptığını tespit etti. Yapılan kontrollerde şüphelinin ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

"TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Kazada yaralanan 3 kişiye müdahale eden sağlık ekipleri; Hasan Ali Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Ayşe Uyar'ın hafif yaralandığını, Mustafa Asma'nın ise iki bacağının koptuğunu belirledi. Asma, hızla Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. Bacaklarını kaybeden Mustafa Asma'nın babası Ferman Asma, "Kazanın ardından 22 gün geçti. Oğlumun bir ayağına platin takıldı, tedavi süreci ise devam ediyor. Onlara çarpan kişinin ise tutuklandığını öğrendik. Bizim evimize ateş düştü, evladım bir daha eskisi gibi olamayacak" dedi. Hasan Ali Uyar ise 8 Eylül'de Sakarya Karasu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuzuluk Merkez Mezarlığı'na defnedildi.