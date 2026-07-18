Yargıtay, Nevzat Bahtiyar’a verilen “ceza uygundur” şeklinde tebliğname hazırladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertumaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran 'iştirak halinde kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi anne, amca ve ağabeyin cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı az bularak dosyayı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

17 YIL CEZA ALDI

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da yeniden yargılanan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

GÜRAN AİLESİNİN AVUKATI AÇIKLADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay'ın kararla ilgili tebliğname hazırladığı belirtildi. Yargıtay'ın, Nevzat Bahtiyar'a verilen "ceza uygundur" şeklinde hazırlanan tebliğname ile ilgili Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran cinayetinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar yönünden verilen cezanın uygun olduğu görüşünü içeren tebliğnameyi hazırladığını ifade etti. Avukat Demiroğlu, paylaşımında, "Tekrar ediyorum dar baza itibar masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor denetlenmelidir" ifadelerini kullandı. Mahkemenin verdiği cezanın onanması için hazırlanan tebliğname, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği belirtildi.

İŞTE O TEBLİĞNAME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede şöyle denildi: "Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi, 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddi sebeplerinin bulunmadığı görülmekle, CMK'nın 288., 289. ve 294/2. maddeleri gözetilmek suretiyle yapılan temyiz incelemesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemin nitelendirilmesine göre, Cumhuriyet Savcısı'nın, sanığın, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğine. Sanık müdafilerinin, sanık Nevzat Bahtiyar ile diğer sanık Salim Güran arasındaki olay öncesine ilişkin telefon konuşmasının yanlış değerlendirildiğine, daraltılmış baz raporuna itibar edilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğuna, sanığın suçun işlendiği zaman diliminde olay mahallinde bulunmadığına. Suça yardım etmenin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmediğine. Sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi uygulanmak suretiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine. Mahkemenin aksi kanaate olması halinde, sanığın eyleminin TCK'nın 281 maddesi kapsamında suç delillerini yok etme, gizleme ya da değiştirme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine. Katılan Arif Güran vekilinin, dosyada maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılması gerekirken mahallinde kesif icra edilmeden ve cinsel istismar hususunda yeterli araştırma yapılmadan eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulduğuna. Sanığın eyleminin çocuğa karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna, sanık hakkında TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince ceza verilmesi gerektiğine, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin, sanığa müşterek faillikten ceza verilmesi gerektiğine. Sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü saik de gözetilerek en üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itiraz reddi, ancak; katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi. Hukuka aykırı görüldüğünden, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin temyiz isteminin kabulüyle, temyiz edilen hükmün CMK'nın 302. Maddesi uyarınca bozulması, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hukuka aykırılığın CMK'nın 303/1-h maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, katılan kurum lehine 65.000 TL vekalet ücretine karar verilmesi suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına talep ve dosya tebliği olur."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör