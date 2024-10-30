Zeytinburnu’nda feci kaza! İETT otobüsünün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Korkunç olay saat 11:35 sıralarında Zeytinburnu'na bağlı Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi. Otobüs şoförü Murat Ş., idaresindeki İETT otobüsünün Zeytinburnu Çırpıcı Parkı önünde bulunan ışıklarda beklediği sırada yolcuları indirdiğini ve daha sonra yeşil ışık yandığında hareket ettiğini ve otobüsün sol orta kısmında bir şahsın otobüsün altında olduğunu görüp olay yerinde durduğunu beyan etti.

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İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde 80 yaşındaki Sevinç Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.





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