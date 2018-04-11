Ersoy Dede

Başörtüsü kavgası sipariş bir meseledir

Samsunspor-İstanbulspor maçı öncesi..

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Okulu öğrencileri sahada..

Fox Tv dev ekrandan yansıtmış bu fotoğrafı..

İsmail Küçükkaya tepiniyor üzerinde..

Yüzlerce mesaj geldiğini söylüyor bu kareyle ilgili olarak.. Israrla 'ben bir şey demiyorum, sizin yorumlarınızı merak ediyorum' diyor.. Anlaşılıyor ki, fotoğrafı bir anda kucağında bulan İsmail Küçükkaya 28 Şubatvari bir kepazeliğe imza atmamak için hassas davranmaya çalışıyor. Ama olmuyor.. Sadece o resmi yayınlamak bile sayfalar dolusu söze bedel.. Bir nefret, bir ayrıştırma, bir ötekileştirme. O ünlü videoda dendiği gibi; "..anlatmağa gerek yok.."



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O fotoğraf oraya bunun için konulmuş.. Sunucu desin ki; ".. işte küçücük çocuklarımız, körpe yavrularımız bu bağnaz kör karanlığa mahkûm edildi.." falan.. Küçükkaya demiyor.. 'Sizin yorumlarınızı merak ediyorum' diyor..



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Millet veryansın etmiş bu resmi görünce.. O yüzden verilmiş ekrana.. Evet bence de bir veryansın durumu var.. Doğru, 'millet isyanda'.. Ama FOX'un zannettiği ya da yansıtmaya çalıştığı gibi değil.. Geçti artık o günler.. Kız çocuklarımız başörtüsü takıyor diye değil isyan.. O başörtüsü üzerinden polarizasyonu körükleyenlere tepki gösteriyor insanlar.. ".. Çocuklar başörtüsüyle sahaya çıkmış.." .. Uğur Dündar yapardı ya.. 'Çocuklar topluca namaz kıldı' falan türü haberler.. 'Şu anda okullarında olması gereken küçücük çocuklar camide namaz kılıyor' diye.. 27 Nisan e-Muhtırasında da öyle yazıyordu değil mi?.. '.. O saatte evde yataklarında olması gereken çocuklar…' Ya hu kaç sene geçti bunların üzerinden!?.. Bitmedi mi hâlâ arkadaş.. Açık konuşalım, FOX TV'nin yaptığı düpedüz utandıran bir 28 Şubat haberciliğidir.. Ne uğruna, kimin talimatıyla, hangi amaca hizmet etsin diye yapıldığını bilmiyorum. Tek bildiğim artık bu tür ucuz numaraları milletimiz yemiyor..



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Bakın 28 Şubatçılar yaptıklarını haklı göstermek için, dinin yozlaştığına insanları inandıracak, ikna edecek bazı karikatür figürler sürmüşlerdi piyasaya.. Fadime Şahin, Ali Kalkancı, Müslüm bilmem ne falan.. O gün 'işte namaz kılan, oruç tutan adam böyledir' algısı yerleştirilmeye çalışılıyordu.. Üfürükçü hoca rezaletleri, tacizci imam tezviratları falan.. O yıllar tek merkezden idare edilen bir medya vardı.. İstedikleri sosyolojik çalışmayı yapabiliyorlardı.. Geçmiş olsun.. Şimdi bak, Murdoch'ın Fox TV'si tek başına algı operasyonu yapmaya kalkıyor, eline-yüzüne-gözüne bulaştırıp bırakıyor ortalık yerde.. Ama millet yemiyor bu numaraları..



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Hepimiz FOX'un neden burada olduğunu ve kime çalıştığını biliyoruz.

FETÖ'den tutuklu FOX TV'nin haber müdürü Ercan Gün'ü hatırlıyor musunuz?..

Her iki telefonunda da ByLock bulunmuştu. Örgütün kripto programı ByLock'la FETÖ'cülerle 2 bin 521 adet iletişim kaydı çıktı. Bylock erişiminin bin 231'i haber müdürü olarak çalıştığı FOX TV stüdyoları civarından yapılmış. Bu adamı ödül töreninde sahnede 'gazeteci' diye alkışlattılar.. Mehmetçiğe moral ziyaretine giden sanatçıları tenkit ederler, DEAŞ'la mücadele noktasında PKK'ya bir teşekkür borçlu olduğumuzu söylerler, yerli otomobile, yerli savunma sanayine karşı çıkarlar.. Akşamları izleyin ana haberi.. Yanmaktayız da sanki bir bardak su atanımız yok.. Ne zaman bu milletten milli menfaatlerden yana olacaksınız?.. Neyi bekliyorsunuz?..



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Daha vahimi de ne biliyor musunuz?.. Bu tamamen ithal ve sipariş olan başörtüsü nefretini, Atatürkçülük ana başlığı altında pazarlayıp sanki bu toprakların gerçeğiymiş gibi sunma çabası..

Ya hu bu dert bu milletin değil, Murdoch'ın derdi.. Anlasanıza artık bunu.. Çeşitli açık yaralar bulup oradan kavga çıkartma gayreti.. Bu milletin ortak değeri olan Atatürk'ün ömrü boyunca böyle bir derdi olmadı ki.. O bilmiyor muydu kılık kıyafet devrimi başlığı altında 'kadın kıyafetleri' konusunda bir düzenleme yapmayı.. Hayatın her alanında bir iz bırakmış olan Gazi Mustafa Kemal, sizce 'başörtüsü' konusunu atlamış olabilir mi?.. Size çok çarpıcı bir örnek vereyim.. Afgan Kralı Amanullah Han, devrimler konusunda örnek aldığı Atatürk'e, kendi ülkesinde kılık kıyafet düzenlemesi yapacağını söyleyine Atatürk, 'sakın dokunma kadının kıyafetine' diye ikaz etmiştir.. Fakat Kral dinlememiş, kadınlara peçelerini açma zorunluluğu getirmiştir.. İşe de eşi Melike Süreyya'nın peçesini açmakla başlamıştır. 1928 yılında çıktığı Avrupa gezisinde yanında götürdüğü eşi örtüsüzdü.. Hatta bu halde İran'a gittiklerinde tepki bile çekti.. Ülkesinde bazı caddelere 'burkayla girilmez' diye tabelalar astı.. Atatürk kenardan izlediği bu gelişmeler için, 'gider bu adamın başı' yorumunu yapmıştı.. Nitekim önce kendi eliyle 'ıslahat'larını geri çektirdiler sonra da devirdiler..



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Anlıyorum bu açık yara arayışı hortladı yeniden.. Elbette bizi 2019'a kadar rahat bırakmayacaklar.. Bütün konular eskidi ve yeni başlık da açılmıyor.. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, Müslüman-Gayr-ı Müslim, Dindar-Seküler.. Şunu n'olur buraya kavga sipariş edenlere söyleyin.. Biz bu filmi çoook gördük ve artık yemiyoruz.. Nokta..