Ersoy Dede

Kılıçdaroğlu’nun Siyasi Hayatı Bitiyor

Erken seçim tarihi açıklandı, siyaset hareketlendi.. Hesaplarını 2019'a göre yapanlar hazırlıksız yakalandı. Seçimin ertesi günü bir sonraki seçimi hedefleyerek çalışmayı bir an olsun bırakmayanlar ise daha rahat..

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Sorsanız CHP, "ben hazırım" diyor.. Gerek Bahçeli'nin gerekse Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından hemen sonra CHP sözcüleri kameralar önüne çıktı ve "hodri meydan, biz hazırız" dedi.. Anlaşılır gibi değil.. CHP hazırmış.. Ve bunu da çok yüksek perdeden söylemekten çekinmiyorlar.. Baktığınız zaman CHP hazır.. Hem de çok hazır.. Sadece bir minicik, küçücük, ufak-tefek, miniminnacık bir sonun var.. Çook önemsiz bir detay ama CHP'nin hazır olma halini değiştirmiyor.. Nedir diye sorarsanız arz edeyim; CHP'nin adayı yok..

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Evet ülke yönetmeye talip, yürütmenin başı olarak görev yapacak, direksiyona geçecek olan isim belli değil.. Hani Almanya'daki gibi sembolik bir Cumhurbaşkanlığından söz ediyor olsak neyse. 'Herkesin oyunu alabilicek, partiler üstü, siyasetler dışı' falan falan sıfatlar ekleyip önüne arkasına yolla bir işadamını gitsin.. Ama öyle değil.. Sistem değişti. 16 Nisan öncesi Başbakan hangi pozisyonda ise 25 Haziran sabahı Cumhurbaşkanı da öyle olacak..

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Şimdi koskoca parti bütün siyasetini/varlığını, sadece Erdoğan karşıtılığı üzerine seçilmiş bir non-politik isme mi emanet edecek?.. Ne diyordu Deniz Baykal?.. ".. Ya adaylığınızı açıklayın ya da izin verin kim aday olacaksa partinin başına o geçsin.." Doğrusu da o elbette..

Şimdi diyorlar ki "hazırız".. Kendileri de farkındalar ki 'hazırlıksız yakalandılar'.. Ve fakat yiğitliğe leke sürdürmüyorlar..

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CHP seçmeni 65 gün sonra sandığa gidecek ve kime oy vereceğini bile bilmiyor.. Bu bir siyasi parti için çok trajik bir durum.. Kılıçdaroğlu seçmenine diyor ki;"sen CHP seçmenisin, oyunu benim işaret ettiğim isim kimse ona ver"... Bu durum, Ekmek için Ekmeleddin'de bir defa oldu.. Bir daha olmaz.. Eğer muhalefet bloku hesabını 'ikinci tur' a göre yapıyorsa söyleyeyim. Böyle, rüzgarda savrulan yelkenli gibi rotasız bir siyasetle, Erdoğan gibi baskın bir isim karşısında netice almaları çok zor.. 25 Haziran sabahı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda tanıdık ismin siyasi hayatı bitiyor. Şimdiden herkes hazırlığını ona göre yapsın..