Ersoy Dede

Asırlık Parti CHP Kendine Güvenmiyor

Malumun ilanı diyeceğim ama ortaya çıkan tablo çok çok daha ileri.. İttifak olabilir, seçim işbirliği olabilir başka her türlü ilişki olabilir elbette.. Ama doğrudan CHP'li milletvekillerinin istifa ederek yakalarında başka bir rozetle seçime girmesinin ismi başka.. Ona siyaset tarihinde milletvekili borsası deniyor..

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CHP geleneğinde bu var.. 1946'dan sonra yapılan serbest seçimlerin hiç birinde tek başına iktidar olamadı CHP.. Sadece bir tek istisnası var. O da siyaset tarihine 'Güneş Motel Skandalı' olarak geçen milletvekili borsası.. Çaresiz kaldığında köşeye sıkıştığında bu formüle başvuruyor.. Şimdi de 15 milletvekili CHP'den istifa edip, ilk kongresini daha bu ay başı yapmış olan, seçime girme yeterliliği olmayan bir partiye geçiyor.. Bir asırlık koskoca bir partinin, iki aylık bir oluşuma muhtaç oluşu değerli okurlar, gerçek bir dramdır... CHP'nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu.. Yürütmenin başına aday olmamakta ısrarcı. Ama bakıyorsunuz tamamen kendi partisi dışında bir isim için kadrolarına baskı yapıp istifa ettirtiyor..

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Belki de bugün istifası istenen 15 milletvekili, politik kariyerini tarihsel önemdeki CHP'de tamamlamak istiyordu.. Ama eğer bir daha aday gösterilmezlerse ya da aday oldukları halde seçilemezlerse, milletvekili olarak görev yaptıkları son parti, seçime girme yeterliliği bile olmayan nereye hizmet ettiği belirsiz bir parti olacak.. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak cesareti gösteremiyor ama başka bir partiye can suyu verebiliyor.. Peki ama neden?.. Tamam Meral Akşener'i kurtarıyor CHP, fakat bundan çıkarı ne?

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Dünyanın her yerinde siyaset, yönetme iddiasıyla yapılır. Oysa bugünkü CHP, yönettirmeme üzerine bir politika bina ediyor.. Erdoğan gitsin de sonra ne olursa olsun zihniyeti. Aynen cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine yaptıkları gibi.. O vaktin ittihatçıları nasıl ki yabancı servislerin bu topraklardaki işbirlikçiliğini yapmışsa, bugünün İttihat ve Terakki'si CHP de aldığı talimatın gereğini yapıp, Fetö'yü yöneten merkezlerde pişirilen bir projeyi hayata geçirecek desteği veriyor.. Kılıçdaroğlu'nu o koltuğa kim getirdiyse partiyi de hâlâ aynı irade yönetiyor..

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Gelelim işin bir başka boyutuna.. 15 Milletvekili CHP'den istifa ederek başka bir partiye geçiyor.. Peki 1 Kasım 2015'te bu isimleri partisiyle, programıyla birlikte destekleyip oy veren seçmenin bundan haberi var mı?.. Onlara ne diyecek CHP?.. Her fırsatta 'millet iradesi' derken, şimdi millete rağmen milletvekillerini bir operasyonda kullandığını 24 Haziran günü anlatabilecek mi seçmene?.. O milletvekilini seçen adam, "Atatürk'ün partisinde diye oy vermiştim ben bu milletvekillerine, benim oyumu alıp da nasıl kafanıza göre rotasyon yapıyorsunuz?" demiyecek mi?. Velhasıl CHP, bu son hamlesiyle intihar dalışını yapmış oldu. Geminin suya gömülüşünü izleyeceğiz iki ay sonra..