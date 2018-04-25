Ersoy Dede

Erbakan’ın Kemikleri Şimdi Sızlamadıysa!

Uğur Dündar'ı 'Erbakan Ödülleri' organizasyonunda görünce içim cız etti..

Gerçi son zamanlarında sırf Erdoğan'ı yıkmak için Erbakan'a sarılan 28 Şubat medyasını, rahmetli Hoca iyi kullanmıştı. Ama sadece kullanmıştı.. Hatırlayın Kanal B'nin Genel Müdürü Nahit Duru, Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği bir programda, AK Parti'yi zayıflatmak için Saadet Partisi'ni parlatma emri aldığını ağzından kaçırmıştı.. Saadet de bu durumu kendi lehine kullandı. Ama o konjonktürel ilişkinin gün gelip de celladına olan tutkulu aşka döneceğini kim bilebilirdi ki?.. Uğur Dündar.. Vay be.. Şimdi Erbakan ödüllerinde en şık takım elbisesiyle boy gösteren Uğur Dündar, Erbakan'ın ve temsil ettiği görüşün nasıl da yılmaz savaşçısıydı.

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Herhalde; "..okulda namaz kılan çocuklar, AVM'de namaz kılan büyükler, iş yerinde namaz kılan çalışanlar.." türü haberler CHP'yi çok da fazla kızdırmıyordu. Ama bu haberlerin, seçilmiş iktidarı devirmeye çalışan cuntacılar için sağlam birer gerekçe olarak görüldüğü herhalde unutuluyor. Şerafettin Yardımedici unutuluyor mesela.. Hatırlatayım iki satır.. Şerafettin Yardımedici, Uğur Dündar'ın en önemli mahareti olan tuzak gazeteciliğinin ilk kurbanlarındandı.. Kendisine komplo kurmak adına gönderilen bir kadının cilvelerine karşı koyamamış. Ve bu hali Uğur Dündar tarafından; ".. Allah , Kitap, Peygamber diyenlerin hâli işte bu.." diye sunulmuştu.. Uğur Dündar'ın gizli kamerasına yakalandıktan bir süre sonra insan içine çıkamaz hale gelince seccadesinde canına kıydı.. Cin çıkarma vaadiyle kadınları kandıran sahte hocalar, üfürükçüler, sapkın tarikat şeyhleri vesaireler.. Hepsi 28 Şubat döneminin uygun siyasal iklimi oluşturduğuna kanıt olarak ortaya konmuş haber dosyalarıydı. "…Mevcut hükümetin uygulamalarından destek alan, güç alan…" diye başlayarak, haber yaptığı her mide bulandırıcı işi Erbakan'a bağlayan Uğur Dündar, şimdi ailesinin bile olmadığı bir organizasyonda, 'Erbakan Ödülleri'nde baş misafir olarak ağırlanıyor..

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Ben Erbakan açısından helalleşmeyi anlayabilirim.. Yaşananları unutmayı, geçmişe bir çizgi çekip önümüze bakmayı falan.. Bunu bir yere kadar anlarım. Ama anma misyonlu özel bir program tertiplendiğinde Uğur Dündar'ın ağırlanması en hafif tabirle saygısızlık olmuş.. Davet eden hangi saikle davet etti bilmiyorum. Ama Uğur Dündar hangi yüzle geldi, onu hiç anlamıyorum..

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Sadece o mu?.. Geceye baktığınızda, neresinden tutsanız elinizde kalıyor.. Ödül alan, 'Erbakan Çok Tehlikeli Biri' başlığıyla CIA siparişi haber yazan Ruşen Çakır. Ödülü veren Uğur Dündar.. Ödül töreninin yapıldığı salonun ismi Mustafa Kemal.. Salon CHP'li Belediye'ye ait.. Diyor ya hikayede; '.. neresini düzelteyim?..' diye.. Tam da bu.. Şimdi sızlamadıysa Erbakan'ın kemikleri, 24 Haziran'da kesinlikle sızlayacak gibi geliyor bana..