Ersoy Dede

İfade Hürriyeti Kime Lazım?

Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklu yargılanan Safiye İnce'nin cezası belli oldu. 2 yıl 6 ay ceza aldı ve yattığı süre vesairelerle birlikte düşünülerek tahliye edildi.. Safiye İnce meselesi hakkında daha evvel açık açık; "… Çok rica edeceğim, kendi saçma sapan öğretilerinize Erdoğan'ı alet etmeyin.. Ve de bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk'ü rahat bırakın.. " diye yazmış bir kardeşinizim.. Durduğum yer aynı.. Hiç kimsenin ne Atatürk'ü sevme mecburiyeti var ne de Tayyip Erdoğan'ı.. İsteyen dilediği biçimde de eleştirme hakkına sahip. Ama birbirleri üzerinden ve ağır hakaretlerle değil. Unutmayın.. Erdoğan, 9 Temmuz'da yemin etmeden önce Anıtkabir'e gitti ve özel deftere, 'Hedeflerin hedeflerimizdir, ruhun Şad olsun Aziz Atatürk' diye yazdı..

**

Ceza verildi ve Safiye serbest bırakıldı..

Fakat isterdim ki mahkeme başkanı, Safiye'ye hapis cezası vermek yerine kitap verseydi.. Ve deseydi ki; "… şu kitabı 6 içinde bitir, sana şu zamana mahkeme günü veriyorum, gel kürsüde anlat.." Kesinlikle daha net sonuç alınmış olurdu böylece..

**

Değerli dostlar bu Safiye İnce meselesi üzerinden çok boyutlu olarak kafa yorduğunuz zaman karşınıza iki seçenek çıkıyor.. Ya bu kız bir takım merkezler tarafından yönlendirilen bir iç savaş kışkırtıcısı ya da zır cahil.. Geçmiş zaman gösterdi ki kızın herhangi bir örgüt vesaire işi yok.. O halde geriye tek bir seçenek kalıyor.. Peki ama bunun sorumlusu kim?.. Bunun sorumlusu da Safiye'nin yaşadığı evde, arkadaşlarıyla iki bardak çay eşliğinde memleketi kurtaran kim varsa o.. O insanlar için artık yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ama Safiye ve o kuşak çocuklar doğru ellerde iyi bir eğitimle bilinçlendirilmezse başımız fena halde dertte demektir..

**

Safiye'ye verilen hapis cezası açıklandığında bir kesim cezayı az bulup tepki gösterdi..Biraz dikkatle baktığınız zaman o kesimin kim olduğunu çok net görüyorsunuz..Her fırsatta basın hürriyetinden bahseden, ifade özgürlüğünü savunan, Cumhurbaşkanı'na hakaret edenlerin yargılanmasına tepki gösteren kesim var ya, onlar işte..

Neden?.. Çünkü iki yüzlüler de ondan.. Onlar için özgürlükler olsun ama kendilerine kadar.. Yani her yerde her türlü kıyafet serbest olsun ama başörtüsü yasaklansın.. Her yerde ve her şart altında Cumhubaşkanı'na her türlü hakaret edilebilsin ama Atatürk'e kimse bir söz söylemesin.. Güneşe tapana da beyaz peynire tapana da karışılmasın ama namaz kılan dışlansın..Onlar öyle.. 'Atatürk'e hakaret ettiyse bir daha güneş yüzü göremesin' diyenler bu ülkede en fazla ifade hürriyetini savunanlar.. Bunu söylemek istemem ama siz şimdi Safiye'nin aldığı cezayı az bulurken ODTÜ'lü çocukların hakkını hangi referansla savunacaksınız ki?!..