Çinli çiftlerin Türkiye sevdası

Kapadokya, Pamukkale, Efes, Çırağan gibi turistik beldelerimizde Çinli gelin ve damat adayları fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Hatta Çin’den Türkiye’ye fotoğraf turları bile başlamış. İşte Çinlilerin kendilerine uğur getirdiğine inandıkları yeni trendin öyküsü...

Son dönemde Çinliler'i Türkiye aşkı sardı. Çin'de evlenecek çiftler arasındaki yeni moda, düğün öncesi Türkiye'de gelinlik giyip, ülkemizin eşsiz güzellikteki turistlik ve tarihi yerlerinde düğün fotoğrafları çektirmek. Türkiye'deki ön balayından sonra ülkelerine dönen Çinli çiftler, düğünlerinde de burada çektirdikleri fotoğrafları misafirlerine sergiliyor. Çinliler, özellikle Kapadokya, Pamukkale, Efes, Çırağan ve Süleymaniye'yi tercih ediyor. Bu fotoğraf çekiminin de kendilerine uğur getirdiğine inanıyor. Lin Qing (32) Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nde Türkçe okudu. Yedi yıl önce çalışmak için ülkemize geldi. Çinli şirketlerin ülkemizdeki termik santral ve yatırım projelerinde görev aldı. İki yıl önce de Türkiye'de kendi organizasyon şirketini kurdu. Ve ülkemize turist getirmek için kilometrelerce ötedeki ülkesi Çin'den turizm hattı oluşturdu.



UĞUR GETİREN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI

Xu Wenying ile uzun süredir aşk yaşayan Lin Qing, araya ülkeler arasındaki mesafe de girince aşkını düğünle taçlandırdı. Ve Çin'de yapılacak düğün öncesi düğün fotoğraflarını da ülkemizde çektirdi. Fotoğraf çekimi için Efes ve Fethiye'yi seçen çift, kartpostalları andıran fotoğrafları, ülkelerindeki düğünde sergiledi. Türkiye'deki düğün fotoğraflarının muhteşemliği de böylelikle dilden dile Çin'de dolaşınca bu iş geleneğe dönüştü. Bir yıl içinde Lin Qing ve Xu Wenying gibi 15 çift, düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Türkiye'ye geldi. Lin Qing, "Fotoğraflar, Kapadokya, Pamukkale, İzmir Efes, İstanbul, Antalya'da çekildi. Ve ülkelerine döndüklerinde yaptıkları düğünlerde misafirlerine burada çektirdikleri fotoğrafları sergilediler. Fotoğraflarda Türkiye'nin dünyada eşi benzeri olmayan turistik yerleri Kapodakya, Pamukkale, İstanbul ve Efes'i gören Çinliler, buraya gelmek için tatil programları oluşturdu. Ve bir süre sonra Türkiye'de çekilen düğün fotoğraflarının uğur getirdiğine inanmaya başladılar" diyor. Eşi Xu Wenying ise fotoğraf çekiminin eşsiz bir deneyim olduğunu söyleyerek şöyle diyor: "Üzerimde beyaz gelinliğimle Efes'in tarihi içinde kuğu gibi süzülüyordum. O tarihi doku mistik bir gizem yaratıyordu. Çok heyecanlandım. Çin'deki düğünde bile bu fotoğraf çekiminde heyecanlandığım kadar heyecanlanmadım. Diğer yandan Türklerin düğünleri de bizim düğünlerimiz gibi kalabalık oluyor. Benzerlikler fazla. Orada fotoğraflarımızı sergileyince herkes hayran kalıyor ülkenize."



SIRADA TÜRK DİZİLERİ VAR

Lin Qing, Çinli turistleri Türkiye'ye getirme çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Sırada Türk dizileri var. Ülkemizde Türk dizilerine büyük merak var. Karşılıklı anlaşmalar yapılırsa bu kapı da aralanmış olur" dedi. Lin Qing, 2018 yılını ise Türkiye-Çin turizm yılı olarak tanımladıklarını belirterek, "Aramızdaki dostluk daha da büyüyecek" diyor.