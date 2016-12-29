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ARKADAŞINA GÖNDER Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş evlendi
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ile evlendi

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 11:47
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş evlendi
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş evlendi

43 yaşındaki popçu , çocukluk arkadaşı ile nikah masasına oturarak üçüncü kez mutluluğa 'evet' demiş oldu...

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA EVLENDİ

Ünlü şarkıcı , bir süre önce nişanlandığı çocukluk arkadaşı ile dün akşam dünya evine girdi. Kartal Titanik Otel'de yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı. 3. kez evlenmesine rağmen ilk günkü heyecanını yaşayan Karaca yerinde duramadı. Basın mensuplarına "Artık ben Işın Karaca Odabaş oldum" diyen sanatçı, yakın arkadaşı Demet Akalan'ın törene gelmediğini öğrenince morali bozuldu.



YAKIN DOSTU DEMET AKALIN TÖRENE KATILAMADI

Işın Karaca'yı düğün töreninde annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç'la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan'la evliliğinden olan kızı Mia Doğan da yalnız bırakmadı. Kızı Hira hastalanınca düğüne gelemeyen 'ın yerine Cansu Kurtçu nikâh şahidi oldu.
IŞIN KARACA İLE TUĞRUL ODABAŞ'IN KARELERİ IŞIN KARACA'NIN KINA GECESİNDEN KARELER IŞIN KARACA KINA GECESİ YAPTI

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