Direnişin kahramanı Ömer Halisdemir

O bir kahraman... Küçücük yüreğinde başlayan vatan sevgisi onu büyüdüğünde koca yürekli bir kahraman yaptı. Hainlerin karşısında duran, darbenin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir
20 Şubat 1974'te Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Fatih İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Niğde Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. Küçüklüğünden itibaren en büyük hayali asker olmaktı. İlk önce polislik sınavına girdi ve kazandı ama içindeki asker olma hayali hep daha ağır bastı. Ömer'in akrabalarından biri onu Ankara'ya astsubaylık sınavlarına götürdü. Sonuçlar belli olduğunda Ömer'in çocukluk hayali de gerçek oldu. Ömer ilk defa baba ocağından ayrılıyordu.
Yurt içi görevleri yanında Afganistan gibi birçok ülkede önemli görevlerde bulundu. Bordo bereli, disiplinli, vatan sevdalısı Ömer askerlik görevine başladığı günden itibaren birçok başarı ödülü ile onurlandırıldı. Bu başarılar Ömer'i Özel Kuvvetler Komutanlığındaki görevine kadar getirdi. Devletin en kritik görevlerini başarı ile yerine getiren Ömer, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile yolu birleşince mesleğinin zirvesinde en stratejik noktada görev yapmaya başladı. Hainler o karanlık gecede Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın helikopter pistinden yüzlerinde hainlik maskesi, ellerinde kan kusan silahlarla geldil. Onların karşısında kocaman yürekli gözlerinde şimşekler çakan Ömer vardı... Karargâhın yönetim binası önünde karşıladı Ömer o hainleri. İşte o andan itibaren yaşananları Zekai Paşa şu cümlelerle anlatıyor: "Başçavuş Ömer'e, 'Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var." dedim...
Kahraman astsubay Ömer karargâh girişinde "Karargâha giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri" dedi. Ömer, hain generali alnının tam ortasından vurdu. Bu sırada Ömer de şehit düştü.
Kahraman baba ocağı Niğde'nin Çukurkuyu kasabasında ebediyete uğurlandı. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir oğluyla son konuşmasını şöyle anlatıyor: Saat 6 sıralarıydı. Ömer beni aradı.
Annesi ile de konuştu. Telefonu kapatmadan önce 'içimde bir his var biraz sıkıntı gibi bir his.
Ne olur ne olmaz hakkınızı helal edin' dedi ve bizimle helalleşti. Sonra ondan bir daha haber alamadım. Ta ki şehadet haberi gelinceye kadar."
Başbakan Binali Yıldırım da Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in çocukluğundan beri tek hayali asker olmaktı. Önce polislik sınavını kazandı ama o astsubaylık sınavına da girip hayalini gerçekleştirdi. Şehidin annesi Fadimana Halisdemir de oğlunun acısıyla 8 ay sonra yaşamını yitirdi.
ANNE YÜREĞİ ACIYA DAYANAMADI
Astsubay Ömer Halisdemir emekli olduğunda şehit olmadan birkaç ay önce Niğde'ye gelerek, bir ev yaptırmak için inşaat başlatmıştı. Evin bahçesine de meyve ağaçları dikmişti. Oğlu Ömer'i kaybetmenin acısını yaşayan Fadimana Halisdemir (69) oğlunun ölümünden 8 ay sonra rahatsızlandı.
Anne Halisdemir şehit oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Çok sevdiği oğlu Ömer'in yanına defnedildi.
Kahraman astsubayın amcası Mustafa Halisdemir'in ve kardeşi Soner Halisdemir'in de şimdi birer Ömer adlı çocukları var. İsmini tarihin altın sayfalarına yazan bu millet ve vatan içini canını feda eden şehidin Çukurkuyu kasabasındaki kabrini 5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.