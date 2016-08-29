Trabzonspor’da transferin faturası 35.7 milyon

Yeni sezon öncesi 3 oyuncunun satışından 10.6 milyon lira kazanan Trabzonspor, kadrosuna kattığı 7 oyuncunun bonservis ve kiralama bedelleri olarak 35.7 milyon TL ödedi.

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında transferde yüksek rakamlar harcamak istemeyen Trabzonspor, şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağladı. Dış transferde Sheidaev ve Durica'yı bedelsiz transfer eden Trabzonspor, İbanez'i 1.4 milyon, Onazi'yi 3.5 milyon ve Bero'yu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Trabzonspor, Suk için 750 bin Euro, Castillo için ise 3 milyon Dolar kiralama bedeli ödedi.

Bordo mavililer transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala sağ bek ve sağ açık transferleri için şartlarını zorluyor.

GİDENLERDEN 10.6 MİLYON

Kiralık, fesih ve bonservis ücretiyle gönderdiği oyuncuların yıllık ödemelerinden kurtularak önemli bir yükün altından kalkan bordo mavili yönetim, Douglas, Cavanda ve Erkan'ın satışından kasasına yaklaşık 10.6 milyon lira koydu. Trabzonspor, ayrıca kadroda düşünülmeyen Cardozo'nun da satışından kasasına yaklaşık 6.5 milyon liralık bir girdi sağlamayı hedefliyor.

N'DOYE BELİRSİZLİĞİ

Bu arada kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen ve takımla birlikte çalışmalara katılan forvet oyuncusu Dame N'doye'nin kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizliğin devam ettiği öğrenildi. Bordo mavililerle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yönetimin yıllık 2 milyon 500 bin Euro'luk alacağında indirim isteyip bu şartlarda takımda kalabileceğini açıkladığı 31 yaşındaki forvet oyuncusu, için şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren ancak Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarının 18 kişilik kadrosunda yer almayan N'doye'nun kalıp kalmayacağı yönünde de net bir açıklama yapılmadı. 31 Ağustos'ta sona erecek 1'inci transfer ve tescil dönemi öncesi forvet oyuncusu, yıllık kazancında indirime de gitmedi.

GENÇLER KADRO DERİNLİĞİNDE KAYBOLDU

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği hazırlık kamplarında performanslarıyla beğeni toplayan genç oyuncular, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk 2 haftada kendilerine şans bulamadı. Bordo mavililerde özellikle gençler arasında ön plana çıkan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa ve Gaziantepspor ile oynanan ilk iki maçta 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulamadı. Bordo mavili ekipte ayrıca 19 yaşındaki genç kaleci Furkan Taş ta ilk iki maçta kadroya giremeyen isimler arasında yer aldı.