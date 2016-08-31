Beşiktaş transfer haberleri [Son dakika Beşiktaş transfer haberleri] - 31 Ağustos 2016

Beşiktaş transferin son gününde de durmuyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ın son dakika transfer hamleleri sürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ve yaşanan gelişmelere dair son bilgiler...

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş transferde zor günler geçirdi. Sosa ve Gomez'i elinden kaçıran Beşiktaş daha sonra transferin hızlı ekiplerinden birisi oldu ve bu oyuncuların boşluklarını çok önemli transferler ile kapattı. Beşiktaş transferin son gününde ise Caner, Atınç ve Gökhan İnler'i kadrosuna katarak adeta bombaları art arda patlattı. Beşiktaş'ın transferdeki son çalışmalarına dair detaylar, son dakika transfer bilgileri haberimizin detayında...

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

VELİ KAVLAK'IN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Son 2 ayda omzundan dört kez ameliyat geçiren Veli Kavlak, bir kez daha ameliyat masasına yatacak. Bu gelişme üzerine siya-beyazlı takım, oyuncunun sahalara dönmesinin 3 ayı bulmasından dolayı mukavelesini Ocak 2017'ye kadar askıya alacak..

BEŞİKTAŞ'IN 3 YENİ TRANSFERİ DE SAPASAĞLAM

Bugün sabah saatlerinde Acıbadem Fulya Hastanesi'nde siyah-beyazlı takımın yeni transferleri bir dizi sağlık kontrollerinden geçti. Caner Erkin, Atınç Nukan ve Gökhan İnler'in sağlık kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ın yeni transferleri kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza atacak. Caner Erkin, Gökhan İnler ve Atınç Nukan siyah-beyazlı takımın akşam gerçekleştireceği günün ikinci idmanında yer alacak..

ETO'O BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Beşiktaş, taraftarının heyecanla beklediği Samuel Eto'o transferine noktayı koydu. Hafta sonu Antalyaspor'un Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçtan sonra soluğu İstanbul'da alan ve dört gündür burada bulunan Kamerunlu golcü, dün siyah-beyazlı yöneticilerle transfer için bir araya geldi. Menajeri ile birlikte Akatlar'daki kulüp binasında başkan Fikret Orman ile görüşen Kamerunlu golcünün, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Eto'o'nun siyah-beyazlı kulüple görüşmesine izin veren Antalyaspor ile daha sonra temas kuruldu. Beşiktaş, 35 yaşındaki golcüye karşılık Güney ekibine takımda fazla şans bulamayan Ömer Şişmanoğlu'nu teklif etti.

MESSIAS TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Manoel Messias konusunda dün gece olumsuz gelişmeler yaşandı. Dün öğlen saatlerinde 26 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple anlaştığı haberleri ajanslara düşmüştü ancak akşam saatlerinde Brezilya'dan farklı yönde bilgiler geldi. Brezilya basınına konuşan Messias'ın formasını giydiği Cruzeiro'nun başkanı Gilvan de Pinho Tavares, "Diğer stoperimiz Bruno Viana'yı Olympiakos'a yeni sattık. Manoel için bir teklif geldi. Ancak, Beşiktaş ile görüşüp bir anlaşmaya varmak için yeterli zaman yok. Zaten, teklif de Manoel'in haklarının yüzde 50'sine sahip olan Paranaense'ye gitmiş" dedi.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar sakatlandı... Siyah-beyazlıların dün sabah salonda yaptığı ilk idmanda yer alan Abuobakar, akşam ise sahadaki çalışmada sakatlık geçirdi. Kamerunlu forvet, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam çalışmasında ilk olarak arkadaşlarının 'alkışlarıyla' karşılandı. Abuobakar, pas çalışmasıyla başlayan idman sırasında Marcelo Guedes'le girdiği ikili mücadelenin ardından kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında yeniden antrenmana dönen Aboubakar, çalışmanın sonlarına doğru yeniden sakatlanarak sahayı sekerek terk etti. Sol ayağından sakatlanan siyahi forvetin durumunun, bugün yapılacak olan son kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi..

SOSA'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ

Arjantinli oyuncu, kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, "Merhaba, hiç kimseyi rahatsız etmek istemediğimden şu ana kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak uzun bir aradan sonra tüm Beşiktaş taraftarını buradan selamlamak istiyorum. Beşiktaş Kulübü'nde ve İstanbul şehrinde çok güzel 2 yıl yaşadım. Beşiktaş taraftarı, kulüp çalışanları, takım arkadaşlarım, herkes bana çok iyi davrandı. Bu iki yıl zarfında lig şampiyonluğu yaşadık. Boğazda başlayan ve Vodafone Arena'da devam eden kutlamalar hayatım boyunca hafızamdan silinmeyecek. İnanılmazdı. Bugün futbol hayatıma başka bir yerde devam etsem de, Beşiktaş taraftarı kalbimden asla silinmeyecek. Çok teşekkür ederim Beşiktaş." ifadelerini kullandı..