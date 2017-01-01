Mehmet Topal saldırı sırasında işte buradaydı

Ortaköy'deki saldırı sırasında Reina'da olduğu iddiası sosyal medyada konuşulan Mehmet Topal, eşiyle birlikte Kartalkaya'daydı.

İstanbul Ortaköy'de yaşanan hain saldırıda Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine yapılan bilgilendirmede yeni yıla eşi Selda Topal ile birlikte kayak merkezi Kartalkaya'da girdi.

Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya, yılbaşı gecesi tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal da yeni yıla eşi ve dostlarıyla birlikte Kartalkaya'da girdi. Topal, eşi Selda Topal, ünlü sunucu Zuhal Topal ve yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyip eğlenerek stres attı.



Yeni yılda barış temennisinde bulunan Mehmet Topal, "Yeni yılda ülkemizde huzurun ve barışın olmasını temenni ediyorum. Savaşların son bulmasını, ülkemizin o güzel günlerini yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEN MEHMET TOPAL VE REİNA AÇIKLAMASI!