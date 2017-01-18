Galatasaray'ın istediği Tarkan'dan transferi açıklaması

Galatasaray'ın talip olduğu genç orta saha Tarkan Serbest, Avusturya basınına konuştu.

Avusturya'nın Austria Wien takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu Tarkan Serbest, Türkiye Ligi'nin ilgisini çektiğini ancak şu anda transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

Adı Galatasaray'la anılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'den benimle ilgilenen takımlar var. Ancak şu anda tüm dikkatimi kendi takımıma vermiş durumdayım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten genç oyuncu, "Futbolda her şey mümkündür. Galatasaray ya da Fenerbahçe benim için odak noktası değil. Değerlendireceğim şey Türk Ligi olur" diyerek transfere dair fikrini sundu.

Takımı ile 34 maça çıkan ve ligin yükselen yıldızları arasında gösterilen Tarkan, 2 gol 2 asistle oynadı. Avusturya U21 Milli Takımı forması da giyen 1.84 boyundaki oyuncunun mevkisi ön libero...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler