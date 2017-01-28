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Hakem "Psikolojim bozuldu" dedi ve maçı tatil etti

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 17:19
Hakem "Psikolojim bozuldu" dedi ve maçı tatil etti
Hakem Psikolojim bozuldu dedi ve maçı tatil etti

Tokat Süper Amatör Futbol Ligi'nde hakem, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle müsabakayı 35. dakikadan sonra oynatmadı.

Tokat Süper Amatör Futbol Ligi'nde hakem, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle maçı tatil etti.

Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor takımları arasında Niksar İlçe Stadı'nda yapılan Süper Amatör Lig maçında ev sahibi ekip, 3. dakikada Bayram Nazik'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 35. dakikasında lu Fıratcan Koçboğa, kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Eraslan, futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fıratcan Koçboğa, itirazlarını devam ettirince hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. Bu sırada atak halinde olan lu oyuncular maçı neden durduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.

Her iki takım oyuncuları da itirazlarını sürdürünce hakem , "Psikolojim bozuldu, bu şekilde maç yönetemem." diyerek karşılaşmayı tatil etti.

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