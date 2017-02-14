2017 model Fırtına

Yedi büyük Avrupa liginde maç başına en fazla puan toplayan bordo-mavili takım, aynı zamanda en az gol yiyen (1) ekip olup birçok devi de geride bıraktı

Süper Lig'de 2017 yılında çıktığı 4 maçı da kazanan ve ağlarında sadece bir gol gören Trabzonspor, yeni yılda hem topladığı puan hem de yediği gol sayısı ile Avrupa'nın en iyi ekibi konumunda... Ligde 167 hafta sonra 4 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısının da en iyisi olurken, 7 büyük ligdeki 134 takım içinde Beşiktaş 18'inci, Galatasaray 57'nci, F.Bahçe ise ancak 73'üncü sırada yer alabildi. Büyük çıkış yakalayan diğer ekip ise 4 maçta 2.5 puan ortalaması yakalayan ve oynadıkları maç sayısına göre sıralandığında 9'uncu sıraya yerleşen Antalyaspor. Listede ikinci sırayı 2.67 puan ortalaması olan Monaco, PSG, Porto ve Napoli paylaştı.







14 Şubat sürprizi

Trabzonspor'da bir grup taraftar, bugün '14 Şubat Sevgililer Günü'nde takımla bir araya gelmeyi planlıyor. Bordo-mavili taraftarların, "Sevgilimizle, Trabzonspor'la kucaklaşacağız" sloganıyla gerçekleştirmeyi hedeflediği etkinlikte antrenman öncesinde futbolculara ve teknik heyete çiçek verileceği öğrenildi.