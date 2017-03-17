Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 25. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.



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Stat: Ülker

Hakem: Fırat Aydınus

Yayın: beIN Sports 1

Saat: 20.00

Sakatlar: Volkan Demirel, Simon Kjaer (Fenerbahçe) / Douglas (Atiker Konyaspor)

Cezalı: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)



Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, Fernandao

Teknik Direktör: Dick Advocaat



Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Süper Lig'de son iki maçını kazanmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde haftaya 44 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor'u yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Milli takım arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de son 5 haftadır yenilmemesine rağmen bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanabildi.



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise son 6 haftada sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, 32 puanla 9. sırada bulunuyor.



Bu iki takım arasına ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, deplasmanda Emmanuel Emenike'nin penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.







LENS YOK

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemiyor. Babasını 12 gün önce kaybeden Lens, cenaze töreni için Surinam'a gitti.



DE SOUZA VE HASAN ALİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım'ın sarı kart cezaları sona erdi.

Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki isim, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyememişti.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 26. haftasındaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



32. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 31 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 3 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.



Sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı ilk mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından aldı. Son hafta mücadelesinde rakibine deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda, bu sefer ilk haftada yine dış sahada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2'lik yenilgi aldı. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı da ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Fenerbahçe'nin ligdeki toplam 89 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 33 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi.







FENERBAHÇE EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 15 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki tüm maçları kazandı, 47 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.



FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini 4-2, 3-2 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.