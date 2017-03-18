Fernandao sakatlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la oynanan maçta şansız bir sakatlık yaşadı.

Ülker Stadı'ndaki maçın 33. dakikasında Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yla çarpışan Fernandao, sol kolunun üzerine düştü. Acı içinde yerde kıvranan tecrübeli futbolcunun sol kolunda kırık oluştuğu açıklandı.

Saha içinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeyle ambulansa taşınan Fernandao, hastaneye götürüldü. Tecrübeli futbolcunun hastanede çekilecek röntgenin ardından kırığın seviyesinin belirleneceği bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun yerine 36. dakikada oyuna Robin van Persie girdi.

AMELİYATA ALINDI

Atiker Konyaspor maçının 33. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Fernandao'nun sol dirseği ile omzu arasında bulunan kemikte parçalı kırık meydana geldi. Brezilyalı oyuncu hemen ameliyata alındı.



Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ile girdiği pozisyonda sakatlanarak yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Fernandao'dan kötü haber geldi. Sol kolunu tutarak acı içinde yerde kalan Fernandao'nun, dirseği ile omzu arasında bulunan kemikte parçalı kırık olduğu belirtildi. 36. dakikada oyundan çıkarak yerini Van Persie'ye bırakan Fernandao, doğrudan hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda sol kolunda parçalı kırık olduğu öğrenilen Brezilyalı futbolcu, hemen ameliyata alındı.