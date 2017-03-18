Advocaat'tan son dakika açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan Atiker Konyaspor mağlubiyeti sonrası sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı.

"Sezon sonunda buradan ayrılacağım. Bu kararı da erken aldım. Bunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Zaten yönetim de bence böyle bir karar alacaktı. Ama ben aldım bu kararı ve bunu onlara da söyledim"



MESLEĞİ DE BIRAKACAĞIM

Tecrübeli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve mesleği de bırakacağını söyledi.

Basit goller yediklerini ifade eden Advocaat, 3-3'ü yakalayacak pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.

Maçı değerlendiren Dirk Advocaat, "Yine çok basit goller gördük kalemizde. Basit bir gol yiyerek 1-0 geriye düştük. Bu seviyede yediğimiz bu goller, rakiplerimize verdiğimiz bu goller inanılmaz. Geçtiğimiz hafta da aynı durum geçerliydi. 1-1'i yakaladık ve 1 dakika sonra 2-1 geri düştük. Ondan sonraki dönemde iyi olan taraf rakibimizdi. Sonra hemen hemen tüm ikinci topları rakip aldı. Her topa çok geç kaldık. 3-3 yakalayacak pozisyonlar bulduk ama diğer 60-65 dakikalık döneme bakarsak yeterince iyi değildik" dedi.

Yaşanan puan kayıplarıyla ilgili konuşan Dirk Advocaat, "Lig sıralamasında da aslında iç saha maçlarıyla beraber yüksek sıralarda olmamız gerekiyordu. Ama bugün sanki bir izin günü gibiydi. Sadece oyuncular için değil teknik heyet için de öyle. Sadece oyuncular kaybetmedi, biz de kaybettik. Gerçekten anlamak zor, şunun için söylüyorum; bu hafta takımımız çok iyi antrenman yaptı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bir yandan da 2 harika oyuncumuz bizimle beraber değildi; Simon ve Lens. Onların eksikliğiyle farklı bir takım oluşuyor. Bu da çok açık" ifadelerine değindi.

Hollandalı teknik adam sezon sonu görevini bırakacağını ise şu sözlerle ifade etti:

"Son olarak Ben sezon sonunda buradan ayrılacağım. Bu kararı da erken aldım. Bunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Zaten yönetim de bence böyle bir karar alacaktı. Ama ben aldım bu kararı ve bunu onlara da söyledim."



"BAHANEMİZ YOK"

Mücadelenin 3-2 mağlubiyetle sonuçlanmasıyla ilgili olarak bahane üretmeyeceklerini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Hep bahane sıralayabiliriz. Ama kesinlikle bir bahane yok. Maçın 60 dakikasında Konyaspor daha iyi olan taraftı. Bütün topları onlar aldı. Bazı oyuncularımız fiziksel anlamda yetersiz kalıyorlar. O sertliği sahaya veremiyorlar. Son 5 maçta mağlup olmadık, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Ancak bugün beklentilerin çok altında kaldık. Son 25 dakikada fena değil diyebileceğimiz bir bölümdü. Ama maçın ilk 60 dakikası hiç iyi değildik. Takımda bununla ilgili olarak bir yanlış var" diye konuştu.







"SORUNU BEN DE BİLİYORUM, YÖNETİM DE"

Takımın bu derecede olmasıyla ilgili olarak kendisinin de suçlu olduğunu söyleyen Advocaat, "Ancak fiziksel anlamda, fitness anlamındaki durumlarından sorumlu değilim. Bir takımın teknik direktörüyseniz, her şeyden sorumlu olursunuz. Ama sorun bu değil. Eğer Fenerbahçe, bu işi başkasının daha iyi yapacağına inanıyorsa, bu işbirliğine ben de hazırım. Ben sorunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yönetim de sorunun ne olduğunu biliyor. Ancak bu konuyu basının önünde konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.



"YÖNETİMLE HİSLERİMİZ AYNI"

Geldiği günden bu yana eleştirilere hazır olarak hareket ettiğini ve eleştirilerin de bu işin bir parçası olduğunu söyleyen Advocaat, "Benim eleştirilerle ilgili olarak hiç sorunum yok. Eğer beklenen performansı sergileyemiyorsanız eleştiriler olacaktır. Siz buraya yazmak istediklerinizi yazmak için geliyorsunuz. Ama şunu belirtmek istiyorum, hoca olarak yapmak istediğiniz işler çok kolay değil. Buraya geldiğimizde elimizde dengeli olmayan bir kadro vardı ve bu hala geçerli. Ama bu durumu paket olarak düşünmek lazım. Eğer başkasının daha iyi yapabileceği düşünülüyorsa, herkesle sarılıp vedalaşıp giderim. Geldiğimizde hemen Avrupa maçına çıktık, arkasından lig başladı. Biz ne zaman dolu statta oynadıysak ya da yarı dolu statta oynadıysak maçlarımızı kazandık. Ama şu anda 5 bin kişiye oynuyoruz. Burada da bir sıkıntı var ve bunun da konuşulması gerekiyor. Bunun yanında cezalarla ilgili de sıkıntılar yaşadık. Bugün Josef yok. Lens ve Kjaer de takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Bunların hepsini yönetimle paylaşıyorum. Yönetimle hislerimiz aynı. aynı şeyleri konuşuyoruz ve çok da samimi şekilde konuşuyoruz bu konuyu" diyerek sözlerini tamamladı.