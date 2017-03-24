Galatasaray, Hakan Şükür kararını verdi!

Galatasaray'daki kripto FETÖ'cüler harıl harıl ABD'de kaçak bulunan Hakan Şükür'ün üyelikten atılmaması için çaba gösterirken aklıselim üyeler kararını çoktan verdi. Lütfi Kırdar Salonu'nda yarın 10.00'da başlayacak Mali Genel Kurul'da Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, Hüseyin Avni Mutlu ve Şehabattin Harput gibi terör örgütü mensubu G.Saray'ın hain üyelerine Genel Kurul son tokadı vuracak. Bin 500'e yakın üyenin beklendiği kongrede 10. madde olarak gündemde 10'u FETÖ'cü 15 kişinin ihracı bulunuyor. (Akşam)