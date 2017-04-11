, 'e hayran kalmış!

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Giriş Tarihi: 11.4.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 17:09
Advocaat, Cengiz Ünder'e hayran kalmış!

Medipol 'in genç yıldızı , Galatasaray'la oynanan maçta, tribünde yer alan Teknik Direktörü Dick 'ın dikkatini çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Medipol -Galatasaray maçını izlemeye giden Teknik Direktörü Dick , Başakşehir'in genç kanat oyuncusu 'e hayran kaldı.

'BEN GİDİYOR OLSAM DA MUTLAKA ALIN'

Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta etkili bir futbol ortaya koyan, 90 sahada kalan ve takım arkadaşlarına birçok gol pozisyonu yaratan Cengiz'i beğenen Advocaat'ın, mücadeleyi beraber izlediği İdari Menajer Hasan Çetinkaya'ya "Ben gidiyor olsam da bu çocuğu mutlaka alın." şeklinde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

HEDEFİ AVRUPA

Ancak Cengiz de kulübü Başakşehir de futbolcunun Türkiye'den bir takıma değil, ilerleyen yıllarda doğrudan Avrupa'dan bir takıma olmasını planlıyor. Cengiz'in kariyer hedefi de kendisi gibi Altınordu'dan yetişen Çağlar Söyüncü (Freiburg/Almanya) gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesinde forma giymek.

FATİH TERİM'İN DE GÖZDELERİNDEN

Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Başakşehir'le 26 maça çıktı. 5 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Cengiz, Fatih Terim tarafından A Milli Takıma da çağrılmaya başlandı.

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Advocaat, Cengiz Ünder'e hayran kalmış!
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