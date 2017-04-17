Bruma Tottenham’da

Bu sezon transferde 20 milyon Euro bonservis harcaması yapan Galatasaray yazın kemer sıkmak zorunda. Alman yıldızı Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye satan sarı-kırmızılılar, kulüpte bir yıl sözleşmesi kalan Bruma'yı da sezon sonunda gönderiyor.
Uzun süredir Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Portekizli yıldız için Tottenham
devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayındaki bu teklife şampiyonluk hedefi nedeniyle olumsuz cevap vermişti.
YÖNETİMDE BEDAVA GİDECEK ENDİŞESİ VARDI
Yeni sözleşme imzalamak için yüzde 100'den fazla zam bekleyen Bruma
'nın (1.2 milyon Euro kazanıyor) bir sonraki sene bedavaya gitmesinden endişe eden Galatasaraylı yetkililer, 22 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Tottenham'ın teklifini sezon sonunda değerlendirmeye karar verdi. Kulislerde konuşulanlara göre; iki kulüp 15 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.
ADA'DA VİTRİNE ÇIKMAK İSTİYOR
Bruma'nın Premier Lig vitrini sayesinde Portekiz A Milli Takım kapılarının kendisine açılacağını düşündüğü öğrenildi. Yıldız oyuncu, bu sezon Galatasaray'da harikalar yaratsa da Portekiz A Milli Takımı yerine U-21 Milli Takımı'ndan davet almaya devam ediyordu.
DÖRT KUPA KAZANDI
Galatasaray formasını üç sezon giyen Bruma, bu süreçte 4 kupa kazandı. Portekizli yıldız, bir lig şampiyonluğunun yanında 2 Türkiye Kupası havaya kaldırırken, bir de Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.
Levent TÜZEMEN
BİR GÖRÜŞ
Yönetim akıllı tüccar gibi davrandı
G.Saray'ın mevcut bütçe yapısı Bruma'nın istediği yıllık 3 milyon Euro'yu verecek güçte değil. Bruma Tottenham'a gitti gibi görünüyor. Bu transfere geniş pencereden bakalım:
1-
G.Saray yönetimi Bruma'yı Avrupa kupalarında oynatıp parlattıktan sonra satabilseydi daha çok kazanırdı. Ancak Bruma'nın 2018'de bitecek sözleşmesi 'bedavaya' gitme riskini de taşıyor.
2-
G.Saray'a Bruma 12 milyon Euro'ya mal oldu. İspanya'daki kiralık dönemlerinden G.Saray 1.9 milyon Euro kazandı. G.Saray 15 milyon Euro'ya satarak zarar etmeyecek.
3-
Bruma yetenekli ve hızlı bir oyuncu. Maalesef karakter olarak kıskanç ve egoist. Rodrigues'e yaptığı tavırlar altyapısının yeterli olmadığını gösteriyor. Bu da sık sık krize neden olabilir.
4-
Oyun içindeki egoist yapısı nedeniyle takımda yeterince kabul görmüyor. Josue dışında diğer takım arkadaşlarıyla yeterli iletişimi yok.
Bülent Timurlenk
G.Saray'ın Bruma'yı satması doğru mu?
Gelmesi yanlış gitmesi doğru
Sonda söylenecek olanı en başta söyleyeyim, bonuslar dahil bonservisine 13 milyon ödemek nasıl büyük bir hataysa bugün mevcut ekonomik çıkmazı içinde Bruma'yı kontratının bitimine bir yıl kala 15 milyon Euro'ya satmak o kadar büyük bir doğrudur. Yıldız transferini 50 milyon üstünde rakamlara yapan Real Madrid, Barcelona, Manchester United 10-15 milyon verip risk alabilir, "Olmadı bundan" diyebilir ama Arda'yı sattığı rakama Bruma'yı almak bütçeyi yönetememek demekti o günlerde.
Bruma'yı İstanbul'daki 20 Yaş Altı Şampiyonası'na geldiğinde tanımayan-bilmeyen Avrupa kulübü, menajer yoktu. Diz sakatlığının gelişimine darbe vurduğu doğrudur ama 15 yaşındayken "Geleceğin Cristiano Ronaldo'su" denilen Bruma'nın Portekiz'de altyapıda hızına çok güvenen ama az çalışan, oyun görüşünü geliştirmeyen ve yıldız futbolcu havasına erken girip gereksiz şişen egosuyla kendi kendine zarar verdiği de ortada.
Hızlı bir oyuncunun, topu geveleyerek oynayan bu Galatasaray kadrosu içinde ışık saçması da bir futbol illüzyonu, takım oyunu değil!
Tottenham, 2010 yılında da Bruma'ya talip olmuştu. İngiliz medyasının arşivlerine baktığınızda o tarihte Roman Pavluchenko'yu isteyen Sporting Lizbon'a takas teklif eden Tottenham'ın transfer için fazla ısrarcı olmadığını görürsünüz. Bu sezon sadece Premier Lig yayın haklarından 110 milyon Euro alan, yakın geçmişte 96 milyona Bale'i satmış Tottenham'ın 15 milyon Euro'su ile Galatasaray'ın 15 milyon Euro'su arasında tek ortak nokta paranın kuru!
Galatasaray, Bruma'yı satar ama ondan gelecek olan 15 milyon Euro'yu Mehmet Özbek, Cavanda, ve Serdar Aziz gibi adamlara harcamaya başladığında o para 1.5 milyon Euro gibi mi görünür? Geçmiş icraatları, "maalesef öyle" dedirtiyor.