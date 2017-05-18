Bertrand Traore'yi bana kirala

Martinez, Negredo ve Gomis isimleri dolaşıyor ama asıl hedef başka...



Sezon sonunda Lukas Podolski'yi Japonya'nın Vissel Kobe kulübüne gönderecek olan Galatasaray'da transferde öncelik forvet mevkisinde... Başkan Dursun Özbek'in bilgisi dahilinde Avrupa seferine çıkan sportif direktör Cenk Ergün; Tudor'un raporu doğrultusunda çok önemli bir yıldız adayının peşine düştü. Bu isim bu sezon Ajax'ın sürpriz şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmasında çok önemli bir rol oynayan Bertrand Traore.



TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Ergün'ün geçen hafta İngiltere'ye giderek bizzat Traore için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Bu sezon 13 gol ve 6 asist ile Ajax'ı sırtlayan Traore'nin bonservisi 2019'a kadar Chelsea'de... Bu transfer için tanıdık bir isim de devreye girdi. Igor Tudor; Chelsea'nin hocası Antonio Conte ile iletişime geçti. Hırvat teknik adam, Juventus'ta yıllarca takım arkadaşlığı yaptığı Conte'den Traore'yi önümüzdeki sezon Galatasaray'a kiralamasını istedi.



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21 yaşındaki Traore, bu sezon Ajax'ta 38 maçta forma giyerken, toplam 13 gol atıp, 6 asist yaptı. Burkina Fasolu futbolcu, Ajax'ı, UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşıyan en önemli oyunculardan biriydi. Traore, sol ayağını kullanıyor ve hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.