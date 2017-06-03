Çaykur Rizespor'den dramatik veda

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sol taraftan Nsakala'nın ceza sahası içine ortasında, Efecan Karaca'nın dönerek vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.
3. dakikada Süleyman Koç'un soldan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Edomwonyi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda, yerden seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
24. dakikada sol taraftan Berkan Emir'in ceza sahası içerisine ortasında, Emre Akbaba'nın arka tarafa aşırdığı topa Efecan Karaca'nın gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinde filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak, kornere çeldi.
38. dakikada Efacan Karaca'nın ara pasında ceza sahası içerisinde Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
45+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Kweuke, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca, hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Süleyman Koç'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada konuk ekipte Gassama'nın ceza yayı üzerinden vurduğu şutta top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.
71. dakikada konuk ekip Alanyaspor baskısını arttırırken Efecan'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden vuran Nsakala'nın şutu savunmadan döndü.
81. dakikada Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan vurduğu sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
86. dakikada ev sahibi ekipte Jantscher'in sağdan yaptığı ortada Kweuke arka direkte kafayı vurdu fakat top yandan auta gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Volkan Narinç xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Saadane xxx, Robin xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Recep xx (Atiyah dk 85 ?), Oğuz Han xx, Süleyman xx (Igiebor dk. 77 xx), Edomwonyi xx (Janster dk. 64 xx), Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Tuszynski, Özgür, Furkan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama xx, Omeruo x (Taha dk. 46 xx), Birol xx, Berkan xx (Cenk Ahmet dk. 73 x), Sackey xx, Emre Nefiz xx (Guerrier dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Efecan xx, Santos xx
Yedekler: Zlamal, Lazic, Landel
Teknik Direktör: Safet Susic
Gol: Süleyman (dk. 45+1 pen) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Robin, Edomwonyi (Çaykur Rizespor)