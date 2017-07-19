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! basın toplantısı düzenleyecek

Giriş Tarihi: 19.7.2017 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 14:48
Son dakika! Fatih Terim basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Direktörü , saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Alaçatı'daki kavgayla gündeme gelen Türkiye Futbol Direktörü , bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
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Son dakika! Fatih Terim basın toplantısı düzenleyecek
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