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Son dakika! Fatih Terim basın toplantısı düzenleyecek
Son dakika
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Fatih Terim
basın toplantısı düzenleyecek
Giriş Tarihi: 19.7.2017
14:46
Güncelleme Tarihi: 19.7.2017
14:48
Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim
, saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
Alaçatı'daki kavgayla gündeme gelen Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim
, bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
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