Bu kez başkanın uçağı kalktı!

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek yaşanan faciaya rağmen teknik direktör Igor Tudor'la yola devam kararı alan başkan Dursun Özbek transfer
de dümene geçti. Sportif Direktör Cenk Ergün'le birlikte dün sabah Paris'in yolunu tutarken Özbek'in seyahatine kendisine moral vermek amacıyla eşi Mesude Özbek de dahil oldu.
Başkan burada bir süredir peşinde oldukları Feghouli'nin menajeri Habib Antar ile görüşüp transferi bitererek yükselen tepkileri frenlemek istiyor.
SON TANGO PARİS'TE
West Ham'la 4.5 milyon Euro'ya el sıkışan Galatasaray yönetimi, Feghouli'yi de ikna etmeye çok yaklaştı. Sarıkırmızılılar sezon başına 2.7 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi, West Ham'da 3 milyon Euro imza parası kalan Cezayirli sağ açık bu parayı da Galatasaray'ın ödemesini istedi. Bunun üzerine sarıkırmızılılar teklifini 2.7'den 3.2 milyon Euro'ya yükseltti.
Tarafların Paris'te gerçekleşecek görüşmede el sıkışmaları ve Feghouli transferinin birkaç gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Selçuk&Tolga yerine Fernando&İmbula
Uzun bir süredir Selçuk İnan
ve Tolga Ciğerci
'nin performansından memnun olmayan Galatasaray yönetimi orta sahaya da iki takviye yapma hedefinde. Dursun Özbek'in bu sebeple transferde Fransa'dan sonraki rotası İngiltere olacak. 6 numara olarak Fernando, 8 numara olarak İmbula takviyeleri düşünülüyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı ön libero Fernando için Manchester City ile bonservis pazarlığı yapacak. Fransız dinamo İmbula ise Stoke City'den kiralanmaya çalışılacak.
Ortaların kralı Feghouli
Galatasaray'ın uzun süredir görüştüğü Sofiane Feghouli henüz 27 yaşında ve üst düzey bir hücumcu... Defansif disiplini, başarılı ortaları ve top sürme beceriyle komple bir kanat oyuncusu görünümünde ve West Ham United'dan yılda 4.5 milyon Euro kazanıyor.
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