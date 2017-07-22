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Sözümden dönemem!

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017
Sözümden dönemem!

De Jong’un, Tudor eleştirisine, “Gerekirse hepinizi satarım, o kalacak” çıkışı yapan, Mariano’nun imza töreninde “Tudor’un arkasındayım” diyen , kendisine ‘Sözünü yedi’ dedirtmek istemiyor

Östersunds faciasından sonra İgor Tudor'un görevde kalıp kalmayacağı en çok tartışılan olay. Hırvat hoca 1-1 biten ve Avrupa'ya veda ettikleri maçın ardından istifa etmeyeceğini söyledi. Yönetimde ise Tudor'la yolların ayrılması gerektiği konusunda görüşler ağır bastı. Statta 'le sıcağı sıcağına durum değerlendirmesinde bulunan yöneticiler, "Bu iş Tudor'la olmaz. Hemen teknik direktör değişikliğine gidelim'' önerisinde bulundular. Ancak geçtiğimiz pazartesi günü Mariano'nun imza töreninde ''Tudor'un arkasındayım'' diyen Başkan'ın gündeminde hoca değişikliği olmadığı öğrenildi.

İŞTE 'İGOR TUDOR'LA DEVAM ETME' NEDENLERİ:

Dursun Özbek başkanlığı döneminde sadece bir kez soyunma odasına indi; o da geçen sezonun sonuna doğru 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçıydı. De Jong "Bir takımda işler kötü giderse tüm oyuncuları değiştiremeyeceğinize göre hoca gider'' derken, Başkan "Gerekirse hepinizi satarım, Tudor kalacak" çıkışını yaptı. Özbek futbolculara söylediği bu sözü iki ayda yemek istemiyor.

Geçen iki sezonda 4 farklı teknik adamla çalışan Dursun Özbek'e göre sorun hoca değil. Florya'daki futbolcuya dayalı düzeni yıkmak için ofisini tesislere taşıyan Özbek, Bruma ve Sneijder başta olmak üzere Tudor'un sorun yaşadığı ve takımda istemediği herkesi gönderdi. Tudor'a göre transferleri yapan Özbek Avrupa'dan elenen Hırvat hocaya ligde son bir şans verme niyetinde ve yeni sezon hazırlık programını bozmak istemiyor.

?Tudor görevine devam ediyor ancak koltuğu sağlam değil... Eğer lige iyi bir başlangıç yapamazsa Dursun Özbek Mayıs 2018'deki seçim öncesi son kurşununu yeni bir teknik adamla atacak. Kulislerde konuşuluyor ancak camianın çok sevdiği de Tudor görevden alınırsa bir diğer alternatif.
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Sözümden dönemem!
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