Tek seçenek Galatasaray

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Önemli yıldızları kadrosuna katan ancak asıl bombayı Arda Turan'ı geri alarak patlatmak isteyen Galatasaray, hedefine adım adım yaklaşıyor.milli futbolcuya sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklifin olmaması, bu olasılığı güçlendiren en önemli detay.İspanyolEl Mundo Deportivo Gazetesi, dün oynanan Real Madrid Süper Kupa finalinde kadroda yer almayan Arda'ya,Haberde, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un İspanya'ya çağrıldığı ve bu kararın iletileceği belirtildi. Bu arada 30 yaşındaki futbolcu için kulübünden randevu alan sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta Barselona'ya çıkarma yaparak kiralık teklifini sunacak. Pakete satın alma opsiyonu olarak da 12 milyon Euro eklenecek.Sabah, Arda Turan'ın G.Saray'la ilk temaslarında, "Altyapıdan çıktığımda kullandığım 66 numarayı kimseye vermeyin" mesajı verdiğini duyurmuştu.