Eski şampiyon Formula 1'e veda edecek

McLaren-Honda'nın Büyük Britanyalı sürücüsü Button, gelecek sezon Formula 1'de pistlere çıkmayacak

Formula 1 takımlarından McLaren-Honda, Büyük Britanyalı pilot Jenson Button'ın önümüzdeki yıl yarışmayacağı açıkladı.

McLaren-Honda'nın başkanı Ron Dennis, sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesi yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki sürücünün takım için önemli bir kişilik olduğunu belirterek, "Button, gelecek yıl farklı bir görevle bize yardım edecek. İhtiyaç duyulması halinde yarışmak için de hazır olacak." ifadesini kullandı.

Button ise kariyerini sonlandırmadığını vurgulayarak, "Sözleşmem 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor. Araç geliştirme kısmında çalışmayı planlıyorum ve eminim ki yeni arabanın tekerleğinin arkasında kalıp destek vereceğim." yorumunda bulundu.

Formula 1'de 2009 sezonunda Brawn GP takımıyla şampiyonluğa ulaşan Button, çıktığı 301 yarışın 15'inden zaferle ayrılırken, 50 kez de podyumda yer aldı.

Öte yandan, McLaren-Honda takımının 2017'de İspanyol Fernando Alonso'yla birlikte Belçikalı Stoffel Vandoorne tarafından temsil edileceği kaydedildi.