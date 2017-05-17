İyi bir yaşam için 10 Haziran’da buluşacaklar

Türkiye'nin dünyaya armağanı olan ve 5 yıldır düzenli olarak her Haziran ayının ikinci Cumartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanan Global Wellness Day, bu yıl 100 ülkede 4000 farklı noktada milyonlarca insanı "iyi yaşam" ideali için aynı anda buluşturacak. "Bir gün yaşamınızı değiştirebilir" sloganıyla tüm dünya ile birlikte 10 Haziran Cumartesi günü KüçükÇiftlik Parkı'nda da düzenlenecek etkinlikler ile pek çok kişinin yaşamına "farkındalık" katılacak.

Maçka KüçükÇiftlik Parkı'nda, tüm gün sürecek, herkese açık ve ücretsiz olan Global Wellness Day etkinlikleri kapsamında, uzmanlar konferans ve seminerler verecek, sağlıklı yaşam sohbetleri yapılacak, beslenme, kahkaha terapisi ve yoga seansları düzenlenecek ve spor aktiviteleri yapılacak.