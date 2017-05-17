İyi bir yaşam için 10 Haziran’da buluşacaklar

Giriş Tarihi: 17.5.2017 17:46
İyi bir yaşam için 10 Haziran’da buluşacaklar

Global Wellness Day, milyonlarca insanın hayatını değiştirmeye devam ediyor. Bu yıl 7 kıtada, 100 ülkede, 4000 ayrı noktada ücretsiz etkinliklerle kutlanacak olan Global Wellness Day, Türkiye’de de, 10 Haziran Cumartesi günü Maçka KüçükÇiftlik Park’da binlerce yaşamı seven insanı buluşturacak

Türkiye'nin dünyaya armağanı olan ve 5 yıldır düzenli olarak her Haziran ayının ikinci Cumartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanan Global Wellness Day, bu yıl 100 ülkede 4000 farklı noktada milyonlarca insanı "iyi yaşam" ideali için aynı anda buluşturacak. "Bir gün yaşamınızı değiştirebilir" sloganıyla tüm dünya ile birlikte 10 Haziran Cumartesi günü KüçükÇiftlik Parkı'nda da düzenlenecek etkinlikler ile pek çok kişinin yaşamına "farkındalık" katılacak.

Maçka KüçükÇiftlik Parkı'nda, tüm gün sürecek, herkese açık ve ücretsiz olan Global Wellness Day etkinlikleri kapsamında, uzmanlar konferans ve seminerler verecek, sağlıklı yaşam sohbetleri yapılacak, beslenme, kahkaha terapisi ve yoga seansları düzenlenecek ve spor aktiviteleri yapılacak.

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İyi bir yaşam için 10 Haziran’da buluşacaklar
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