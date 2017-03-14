'Robot Ada' evde kadınların yardımcısı olacak

Konya'da 6 yıl önce Türkiye'nin ilk insansı robotunu üreten yazılım firmasının yeni geliştirdiği "Ada" isimli robot, ev hanımlarının en büyük yardımcısı olacak.

Konya'da, 2011'de Türkiye'nin ilk insansı robotunu üreten yazılım firmasının yeni geliştirdiği "Ada" isimli robot, kadınların ev işlerinde en büyük yardımcısı olacak.

Türkiye'nin ilk insansı robotu olan "Akıncı-1"den sonra üretilen "Ada" isimli ikinci robot, yeni eklenecek fonksiyonlarla komutla kahve pişirme, yemek yapma, bulaşık makinesi ve buzdolabını programlama gibi birçok işi yapacak.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, firmanın 1995 yılında kurulduğunu ve o günden beri vizyonlarında hep robot üretmek olduğunu söyledi.

Akıncı-1 isimli ilk robotlarını 2011 yılında ürettiklerini belirten Akın, yeni geliştirdikleri "Ada" ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Biz robotlarımızı endüstriyel alanlarda değil daha çok insanlara hizmet verecek alanlarda kullanıyoruz. Bu robotlar için de bize birçok fikir geliyor. Aldığımız geri dönüşlerden en ilginci ev hanımlarından gelmişti. 'Bizim için de robot yapacak mısınız' diyorlardı. Tabii ki evler için de robotik çalışmalarımız var. Bir ev hanımı kadar olmasa da ilk etapta onlara yardımcı olabilecek, buzdolabını, bulaşık makinesini programlayabilecek, ocağı kullanacak ya da sabah kahvenizi ve omletinizi hazırlayabilecek konseptte olacak robotumuz kısa süre sonra evlerde kullanılmaya başlanacak. Bunu da ev hanımlarından gelen yoğun talep üzerine geliştirdik.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Akın, "Yurt dışından bir robotu alabileceğiniz fiyatın onda birine yaptığımız robotlara sahip olabilirsiniz. Ayrıca çipleri dışında her türlü parçası tamamen yerli üretimimizdir." dedi.

"BİZİ İŞSİZ BIRAKACAKLAR" ENDİŞESİ

Akın, insanların robotlara sempati duymasının yanında kaygılarının da olduğuna işaret ederek, "İnsanlar 'Robotlar bizi ileride işsiz bırakacak' diye tedirgin olabiliyor. Robotlar insan sağlığını bozan kimyasalların kullanıldığı sanayilerde ya da monoton olarak yapılan işlerde görev alacak. İnsanlar ise beyin gücüne dayanan daha rahat yerlerde çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki robotik teknolojileri yakından takip ettiğini vurgulayan Akın, "Asimo 30 yıllık bir deneyim sonucunda üretildi. Dünyada çok ciddi sponsorlar tarafından desteklendi. Birkaç sene sonra Asimo'nun teknolojisini bile geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu