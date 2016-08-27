ARKADAŞINA GÖNDER Kayıp kız 6 katlı binadan atlayarak intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Kayıp kız 6 katlı binadan atlayarak etti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 17:16 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 17:35
Kayıp kız 6 katlı binadan atlayarak intihar etti
Kayıp kız 6 katlı binadan atlayarak intihar etti

'in Nizip ilçesinde ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız, Şehitkamil ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısından atlayarak etti.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde yaşayan Fatmanur D. (15), iki gün önce arkadaşına gitmek için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Fatmanur'un ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Fatmanur, 'in Şehitkamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde 6 katlı bir binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Fatmanur ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lise birinci sınıf öğrencisi kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AİLESİ ACI HABERLE YIKILDI

Fatmanur D.'nin nedeni henüz belirlenemezken, 2 gündür kızlarından gelecek mutlu haberi bekleyen ailesi ise acı haberle yıkıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Fatmanur D.'nin cenazesi, Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.