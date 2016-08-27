Kayıp kız 6 katlı binadan atlayarak intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız, Şehitkamil ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde yaşayan Fatmanur D. (15), iki gün önce arkadaşına gitmek için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Fatmanur'un ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Fatmanur, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde 6 katlı bir binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Fatmanur ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lise birinci sınıf öğrencisi kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AİLESİ ACI HABERLE YIKILDI



Fatmanur D.'nin intihar nedeni henüz belirlenemezken, 2 gündür kızlarından gelecek mutlu haberi bekleyen ailesi ise acı haberle yıkıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Fatmanur D.'nin cenazesi, Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.