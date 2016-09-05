"Hakkınızı helal edin" diyerek intihar etti

Adana'da bir kişi, yakınlarına "Hakkınızı helal edin" diyerek 11. kattan atlayıp intihar etti

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tuhafiye mağazası işleten Hulusi Epli, bugün sabah iş yerine gittikten bir süre sonra evine döndü. Binanın 11'inci katındaki dairesine çıkan Epli, balkondan ailesine "Hakkınızı helal edin" diyerek kendini boşluğa bıraktı. İşlerinin bozulması nedeniyle uzun süredir ekonomik sıkıntı çektiği belirtilen Epli, olay yerinde hayatını kaybetti. Hulusi Epli'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.