Başkent'te parçalanmış kadın cesedi bulundu

Fatih Caddesi'nde bulunan ve kısmen parçalandığı anlaşılan kadın cesedinin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması için çalışma başlatıldı.

Başkentte, Fatih Caddesi'nde bir kadın cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Mevki Asker Hastanesi arkasında, Fatih Caddesi'nde sabaha karşı bir ceset gören kişiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve kısmen parçalandığı anlaşıldı.



Keçiören istikametinde üst geçit yakınında cesedi bulunan kadının, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadının kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.