ARKADAŞINA GÖNDER Başkent'te parçalanmış kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Başkent'te parçalanmış kadın cesedi bulundu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 07:43 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 07:46
Başkent'te parçalanmış kadın cesedi bulundu
Başkent'te parçalanmış kadın cesedi bulundu

Fatih Caddesi'nde bulunan ve kısmen parçalandığı anlaşılan kadın cesedinin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması için çalışma başlatıldı.

Başkentte, Fatih Caddesi'nde bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mevki Hastanesi arkasında, Fatih Caddesi'nde sabaha karşı bir ceset gören kişiler durumu e bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve kısmen parçalandığı anlaşıldı.

Keçiören istikametinde üst geçit yakınında cesedi bulunan kadının, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Kadının kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.