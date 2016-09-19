ARKADAŞINA GÖNDER Avda domuz diye oğlunu öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Avda domuz diye oğlunu öldürdü

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 11:39
Avda domuz diye oğlunu öldürdü
Avda domuz diye oğlunu öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 85 yaşındaki bir adam, avda domuz zannederek oğlunu vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Ertan (85) ile oğulları A.E. ve Hüseyin Ertan (61), dün akşam Güre Mahallesi Kavlaklar mevkiinde domuz avına çıktı. İstanbul'da yaşayan ve Güre'de yazlıkları olan Mehmet Ali Ertan, iddiaya göre, gece karanlığında domuz geldiğini zannederek, oğlu Hüseyin Ertan'a açtı. Sağ köprücük kemiğinden vurulan Hüseyin Ertan, hemen Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen, kan kaybından kurtarılamadı. Oğlunu domuz sanarak vuran yaşlı adam gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.