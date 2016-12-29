İGDAŞ uyardı: Kombilere dikkat!

İGDAŞ İstanbulluları kuvvetli yağış ve fırtınada karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul genelinde kuzey yönünden kuvvetli rüzgar ve aralıklarla fırtına etkili olmaktadır.

BACALAR MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.

KOMBİ VE ŞOFBENİN YANINDA YATMAYIN

Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekândaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir.