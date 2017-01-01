Çöpe atılan bebeğin anne babasına ömür boyu hapis cezası

Bursa'da, geçen yılın ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynırına atarak donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan 39 yaşındaki Sezai Durmayaz ile 20 yaşındaki sevgilisi Çiğdem Şimşek’e 'Adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin sanıklara verilen cezada hiç indirim yapmadı.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde tornacı, Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar, Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, geçen yıl 20 Ocak'ta tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, 12 saat sonra gece yarısı çöp konteynerina attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı. Çiğdem Şimşek'in ifadesini alan polis çöp konteynerina atılan bebek cesedini buldu ardından ise Sezai Duryamaz'ı gözaltına aldı. Ayrı tarihlerde adliyeye çıkartılan çift tutuklandı.



Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İhmali davranışla kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan sanıklardan Sezai Durmayaz, Çiğdem Şimşek'in hamile olduğundan haberdar olmadığını, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini belirterek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp poşet içersinde çatı katına çıkardım. Çiğdem kanama nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynırına attım" dedi.

"KARNIMA ÇIKIP OTURDU"



Çiğdem Şimşek ise savunmalarında, Sezai Durmayaz'ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu anlattı. Şimşek, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğin yaşadığını ve kordonunu makas ile Sezai Durmayaz'ın kestiğini söyledi. Çiğdem Şimşek daha sonra hastaneye kaldırıldığı için olanlardan haberdar olmadığını öne sürdü.



Son duruşmada iki sanık da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlarını istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan son raporda daha önce donarak öldüğü belirtilen bebeğin, 'kesilen kordonundan sonra bakım, koruma, gözetim ilişkisi ile icrai davranışların gerçekleşmemesi nedeniyle kan kaybından öldüğünü belirtmesi sonucu bebeğin annesi Çiğdem ve babası Sezai Durmayaz'a "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezalarda hiç bir indirim yapmadı.