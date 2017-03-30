Muğla'da hırsızlık için girdiği evde yakalanan kadın 'aşeriyorum' dedi

Eve hırsızlık amacıyla girmediğini öne süren M.K.'nin polislere, "Hamileyim, aşeriyorum. Canım çağla çekti. Onun için buradayım" dediği belirtildi

Muğla'da yaşayan 35 yaşındaki Hüseyin Topcu, evine hırsızlık için girdiği iddia edilen 45 yaşındaki M.K.'yi odaya kilitleyip, polise yakalattı. Hırsızlık suçundan 12 kaydı bulunan kadının kendini, "Hamileyim, aşeriyorum. Canım çağla çekti onun için eve girdim" diye savunduğu belirtildi.



Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlıktan sabıkalı M.K. adlı kadın, Hüseyin Topcu'nun evinin çelik kapısını, iddiaya göre, kilidini zorlayarak açıp, içeri girdi. Evde uyuyan Topcu, gürültü üzerine uyandı ve bir kadının oturma odasındaki çekmeceleri karıştırdığını fark etti. Kadını odaya kilitleyen Hüseyin Topcu, polise haber verdi.

"HAMİLEYİM, AŞERİYORUM"



Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının hırsızlıktan 12 kaydı bulunan M.K. olduğunu tespit etti. Eve hırsızlık amacıyla girmediğini öne süren M.K.'nin polislere, "Hamileyim, aşeriyorum. Canım çağla çekti. Onun için buradayım" dediği belirtildi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen M.K., hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. M.K'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.