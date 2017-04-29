Türkiye’den çalıp sattılar

Türkiye'nin iadesi için hukuki çalışmalar başlattığı Anadolu'dan kaçırılan Guennol Yıldız Avcısı
adlı tarihi eser
, Christie's Müzayede Evi'nin New York merkezinde düzenlenen açık artırmada 14 milyon 471 bin 500 dolara alıcı buldu. Christie's Müzayede Evi Küresel Başkanı Jussi Pylkkanen, Türkiye'nin ABD
mahkemesine eserin satışıyla ilgili ihtiyati tedbir aldırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Pylkkanen, dava nedeniyle eseri satın alacak kişiden 60 gün süresince para alınmayacağını ve eserin alıcıya bu süreden önce teslim edilmeyeceğini kaydetti. Arkeoloji literatüründe "Kilya Tipi" idoller grubuna giren ve Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait olan geometrik formlu mermer kadın heykel
i, Çanakkale ili Kilya Koyu'nda bulunmuştu. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı önceki gün yaptığı açıklamada, müzayedede satışa sunulan eserin, "200 yıldır devam eden büyük bir soygunun bir parçası" olduğunu ve derhal Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği, Büyükelçilik ve New York Başkonsolosluğu üzerinden hukuki girişimde bulunduklarını bildirmişti.
TÜRKLER PROTESTO ETTİ
Müzayede evinin önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı, Türkiye'ye ait eserin satışını protesto etti. Burada bir basın bildirisi okuyan Türkler, eserin kaynağı olan ülkeye teslim edilmesini istediler. Protestocular ayrıca, "Tarihi eserler insanlığın ortak hazinesidir" ve "Christie's Türk eserine çifte standart uygulama" gibi ifadeler içeren pankartlar açtı. AA