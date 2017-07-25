Huzur zamanı

Terör örgütü PKK
yıllarca eleman temini için okul çağındaki çocukları kandırmak amacıyla sözde kültür ve sanat faaliyetlerini kullandı. Ailelerinden koparılan çocuklar, Kandil'deki kamplarda silahlı eğitimden geçirilerek köle gibi kullanıldı. HDP
'li belediyeler de zaman zaman çocukların kandırılmalarına destek oldu. Son dönemde alınan önlemlerle lise ve dengi okullardan örgüte katılım neredeyse yok denecek kadar azaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
'ne kayyum
olarak atanan Kaymakam Cumali Atilla'nın da belediyenin kaynaklarıyla hayata geçirdiği yaz spor okulları ise Güneydoğulu çocukların hayatını değiştirdi.
HAFTADA BEŞ GÜN, ÜCRETSİZ...
14 farklı branşta açılan yaz spor okullarına üç binin üzerinde çocuk başvurdu. 20 Haziran'da, 7-18 yaş arası tüm çocukların katılımıyla başlayan yaz okullarında, spor malzemeleri, belediye tarafından ücretsiz karşılanıyor. Eğitimler uzmanlar tarafından haftanın beş günü Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Spor Tesisleri, Sümer Park ve Seyrantepe TOKİ
' deki yüzme havuzunda veriliyor.
HAZAR GÖLÜ'NDE TATİL
Belediye ayrıca dar gelirli ailelerin çocukları için de Elazığ
'daki Hazar Gölü'nde yaz kampı
açtı. Kampa katılan 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklar, altı gün boyunca hem tatil yapıyor hem de kişisel, fiziksel ve zihinsel gelişmelerine katkı sağlayan atölyelerde zaman geçiriyor. Boş zamanlarında satranç, langırt, masa tenisi, masa hokeyi, voleybol, basketbol
, futbol
, gibi oyunlar oynayan çocuklar, akşam yemeğinden sonra da animasyon film izliyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara, 14 eğitmen eşlik ediyor. Her hafta yenilenen gruplarla 8 hafta sürecek ve 10 Eylül'de tamamlanacak olan kamptan 700 yoksul çocuk yararlanacak. Belediye ayrıca üniversite ve lise öğrencilerine yönelik hazırlık amacıyla da kara kalem resim kursu açıldı. Kursa 25 kursiyer katıldı.
SATRANÇ DA VAR FUTBOL DA...
Öğrencilere ücretsiz servis de sağlanan okullarda en çok başvuru yüzme branşı için yapılırken, futbol, basketbol, kick boks
, karate, tekvando, voleybol, dart, satranç, kort tenisi, atletizm, jimnastik, halk oyunları, masa tenisi branşlarına da kayıt yaptırıldı. Yaz spor okulları, okulların açılmasına iki gün kala yani 16 Eylül'e kadar devam edecek.