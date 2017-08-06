Kadına şiddete karşı üç önlem

İktidar, toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi, cinsel taciz
mağduru kadınların korunması için üç önemli adım atmaya hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Salman Kaya, kadınların korunması ve daha fazla istihdamı amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri proje ve uygulamaları şöyle anlattı:
ŞİDDETE ELEKTRONİK KELEPÇE:
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için buton uygulaması yapıldı ancak bu yeterince başarılı olmadı. Dünya örnekleri de taranarak başarılı bir sistem olan elektronik kelepçe
uygulaması başlatıldı. Ankara'da 11, İzmir'de 12 kadın hakim kararı ile koruma altına alındı. Uygulama süresince tüm olaylara zamanında yetişildi ve önlenemeyen şiddet vakası şu ana kadar yaşanmadı. Başarı nedeniyle elektronik kelepçenin kapsamını genişletiyoruz. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya
illerinde Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerine yaygınlaştırılacak. Ben özellikle İstanbul'un da kapsama alınması için ısrarcı oldum. (Bu uygulama kapsamında şiddet mağduruna "mağdur ünitesi" veriliyor, şiddet uygulayana ise "elektronik kelepçe" takılıyor.
BELEDİYELERE MEKTUP:
Büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerin şiddet gören kadınların çocukları ile birlikte barındığı sığınma evleri açma zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu madde çerçevesinde değerlendirme yapıldığında, yerel yönetimlere bağlı faaliyet yürüten 33 kadın konukevi
nden yalnızca 8'i büyükşehir belediyesi bünyesinde açılmış. Kreş açma zorunluluğu bulunan 234 belediyeden sadece 24'ü bunu yerine getirmiş durumda. İhtiyaç analizleri sonucunda, bünyesinde kadın konukevi bulunmayan, 22' si büyükşehir belediyesi olmak üzere nüfusu 100 binin olan 88 belediyenin öncelikli olarak kadın konukevi açması gerektiği tespit edildi. Bunun için İçişleri Bakanlığına mektup yazdım.
'KİM'LER KURULACAK:
Kadın İzleme Merkezleri (KİM) kuruyoruz. Çocuk İzleme Merkezleri gibi olacak. Şiddet gören, taciz gören tecavüze uğrayan kadınlar, emniyet, savcılık, hastane dolaşıyor. Kadın kapı kapı dolaşmayacak. Adli muayenesinin ve diğer işlemlerinin bu tek merkezde yapılmasını öngörülüyoruz. Psikolojik olarak bu kapı kapı dolaşma çok negatif etkileyen bir şey. Kadına yönelik şiddetin fazla olduğu illerde pilot uygulama olarak KİM'leri kurmaya başlayacağız. Pilot uygulama örneği olarak Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından "Tecavüz Vakalarında Klinik Yaklaşım Paketi" oluşturuldu.
KADIN İSTİHDAMI İÇİN KAMUDA KREŞ TARAMASI
Bakan Fatma Betül Salman Kaya
, şunları söyledi: "Kamuda çalışanı 150'den fazla olan yerlerde kreş açma zorunluluğu var. Şimdi ben bu konuda kamunun karnesini çıkarıyorum. Önce kendimizin uyması lazım bu kurala. Bakan arkadaşlarıma da söyledim tek tek soruyorum kreşiniz var mı. Kamu kurumlarından şu an karne çıkarılıyor. Önce kamunun görevinin yapması, bu kurala uyması gerekir. Şiddetle mücadele konusunda devlet yapması gerektiğini yapıyor. OSB'lerin hepsinde kreş açacağız. Çok kadın çalışan var ama kreş yok. Kadın istihdamını artıracaksınız, çocuğuna bakma sıkıntısını gidermemiz lazım."