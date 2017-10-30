Trabzonlu ‘Bayan Hawking’

Trabzon
'da öğretmenlik yapan Sibel Sakallıoğlu
, 12 yıl önce henüz 36 yaşındayken vücudundaki trombosit fazlalığından dolayı beyin sapına pıhtı atması sonucu, boynundan aşağısı felç oldu. Ne yürüyebilen, ne de konuşabilen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Sibel öğretmen, hastalığının ilk günlerinden itibaren yaşadığı tüm süreci özel bir teknikle bilgisayar ekranına bakarak sadece boyun hareketleri ile kitaba döktü. Yaşadıklarını, hastalığını, hüzünlerini, sevinçlerini hayal kırıklıklarını anlattığı kitap, 2018 yılının ilk aylarında piyasaya çıkacak.
'RÜYALARIMDA KOŞUYORUM'
SABAH'a konuşan Sibel öğretmen, "Hayatım boyunca sahip olduğum her şeye şükrettim. Ama gün gelip de rahatça aldığım nefesi, yediğim lokmayı kolayca yutabilmeyi şiddetle özlem duyacağım aklıma bile gelmezdi. Şimdi gerçek hayatta yapamadığım şeyleri rüyamda yapıyorum. Yürüyor, koşuyor yiyemediğim yemekleri yiyor, öğrencilerime ders anlatıyorum. Hayatı artık rüyalarımda yaşıyorum. Sonra uyandığımda kızıma bu rüyalarımı bilgisayarda yazarak anlatıyor ve gülüyoruz" dedi. En büyük destekçisinin bilgisayar mühendisi kızı Buse (24) olduğunu söyleyen Sibel öğretmen her şeye rağmen hayata umutla baktığını anlattı: "Gülmemi kontrol edemezdim. Sessizce ve istemsizce güler, bazen ağlarken de gülerdim. Hastalığın ilk evresinde yoğun bakım servisinde tedavi görürken nefes alamıyordum. 45 gün bu şekilde yaşadım. Sonra nefes almaya başladım. Bütün bu yaşadıklarıma rağmen kızımın 12 yıldır benim yanımda olması, beni bir an bırakmaması hayatı bana daha çok sevdirdi."
ANNEMİN SESİNİ ÖZLEDİM
Buse Sakallıoğlu (24) da annesinin hastalığının ilk sürecinde çok zorluk yaşadığını ve son 5 yılda sadece boynunu kullanabilir hale geldiğini anlattı. Genç kız, "Annemle bilgisayar sayesinde iletişim kurabiliyorum. Bana 'Buse' diye sesleneceği günleri özledim" diye konuştu.
BEYİN FONKSİYONLARININ BİR KISMI GERİ GELEBİLİR
Nöroloji
Uzmanı Doktor Sema İpek, Sibel Sakallıoğlu'nun hastalığının evrelerini şöyle anlattı: "Trombosit yüksekliği pıhtılaşmaya eğilim yaptığı için damar tıkanıklığına neden olabiliyor. Beyinde oluşan damar tıkanıklığı sonrası, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra beynin iyileşme süreci oluyor ve rehabilitasyonla birlikte hastada düzelme sürecine girebiliyor. O süreç içinde de fonksiyonların bir kısmı yavaş yavaş geri gelebiliyor.
SÜPER DÜŞÜNÜRÜN HASTALIĞI GİBİ
Cambridge
Üniversitesi matematik- fizik profesörü bilim adamı Amerikalı Stephen W. Hawking de vücudunu hareket ettiremiyor. 'Süper düşünür' de çevresiyle iletişimini teknolojinin geliştirdiği özel bilgisayarıyla kurabiliyor.