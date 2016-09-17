Vergi diliminin değişmesi ile asgari ücretin 70 lira azalmasının önüne geçiliyor. İstisna tutulması, matrahın artırılması ve AGİ ile dengelenmesi sağlanabilir. Netten anlaşan için ise değişiklik yok

Eylül ayı ile birlikte vergi dilimlerinde oluşacak değişimin asgari ücreti 70 lira azaltacağı yönündeki haberler yine gündeme geldi. Daha önce de yazdık. İşçilerin içi rahat olsun, asgari ücret bu yıl 1.300 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Vergi diliminin artacağı ve asgari ücretin de bir üst dilime geçeceği teknik olarak doğru. Gelir vergisinin ilk dilimi, yüzde 15'lik bölüm. 2016 için bu rakam 12 bin 600 lira. Bu aşıldığında vergi oranı yüzde 20 olacak. Her yıl asgari ücret için yüzde 15 vergi uygulanıyor ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bundan düşülüyordu. Bu yıl ilk kez 1.300 liraya çıktıktan sonra asgari ücret bir üst vergi dilimine rastlıyor. Bu da asgari ücret üzerinden 69 lira 76 kuruşluk bir düşüş anlamına geliyor. Bu konuyu hem Maliye Bakanı Naci Ağbal ile hem de o dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmuş yazılarımda da detaylarını anlatmıştım. İki bakan da bir çözüm bulacaklarını söylemişlerdi. Sorunun çözülmesi için uzmanlar üç formül üzerinde çalışıyor. Birincisi, asgari ücretin vergi dilimi sisteminden istisna tutulması olabilir. Ancak buna Maliye sıcak bakmıyor. İkinci yöntem ise yüzde 15 için belirlenen 12 bin 600 liralık matrahın yükseltilmesi olacak. Bu yöntemle asgari ücretin yüzde 20'lik dilime geçmesi önlenerek, kesintinin iptal edilmesi amaçlanıyor. Üçüncü yöntem ise AGİ'nin artırılması.



NETTEN ANLAŞIN

Diyelim ki düzenleme yapılmadı. Türkiye'de zaten asgari ücretle çalışanların büyük çoğunluğu net ücretten anlaşıyor. Yani işe girerken yapılan anlaşmada "Sana 1.300 lira asgari ücret ödenecek" deniyor. Dolayısıyla brütte meydana gelecek vergi değişimi çalışanı ilgilendirmiyor. O ne olursa olsun, 1.300 lira olan maaşını almaya devam edecek.



İŞTE 1.300 LİRA HESABI

Brüt Asgari Ücret 1.647 TL

SGK primi (%14) 230.58 TL

İşsizlik Sig. Fonu (%1) 16.47 TL

Gelir Vergisi 86.46 TL

Asgari Geç. İnd (Bekar) 123.53TL

Damga Vergisi (% 0.759) 12.50 TL

Kesintiler toplamı 346.01 TL

Net Asgari Ücret 1.300 TL



ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret 1.647 TL

SGK primi %15.5 (5 puan indirimli işveren payı) 255.29 TL

İşveren İşsizlik Sig. Fonu (%2) 32.94

Toplam maliyet 1.935.23 TL



2.5 GÜN ÖDENİYOR

İşyerimde hafta tatilimiz iki haftada bir yaptırılıyor. Fakat fazla para ödenmiyor. Ödeme yapılması gerekir mi? (İsmi saklı)

6 gün çalışan işçinin 1 gün tatil hakkı var. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi olan 45 saatten fazla çalışmada saat ücreti yüzde 50 fazlasıyla ödenir.

Maaş kesilmez



Ölen eşim üzerinden maaş alıyorum. Fakat bu para yetmiyor. Çalışmak istiyorum. Acaba maaşım kesilir mi? Neriman KARA

Ölüm aylığı alan eşlerin maaşının kesilmesi sadece evlenmeleri halinde oluyor. Bu yüzden işe girip çalışmanız hatta emekli olup maaş almanız durumunda para kesilmez. Çocuğunuz yoksa maaş oranı düşer. Çocuğunuz varsa oranda da düşüş olmaz.

Yüzde 4 ek ödeme



Emeklilerin asgari geçim indirimi hakkı var mı? Arkadaşlarla bunu sürekli tartışıyoruz. Mesut CAMCI

Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılara ödeniyor. Bu da onun medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiyor. Emeklilere yapılan ek ödeme var. Bu da taban maaşlarının yüzde 4'ü kadar oluyor. Maaş cetvelinizde görebilirsiniz.



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