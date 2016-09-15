İşi aksatacak şekilde internette vakit harcayan, sosyal medyada sohbet eden çalışanlar tazminatsız işten atılabilir, dikkat!

İş hayatında çalışanların da uyması gereken kurallar ve sorumluluklar var.

Yasalar işverenlere de bazı haklar tanıyor. Öncelikle her çalışan işverenin koyduğu kurallara ve işin gerektiği şartlara uymak zorunda.

Bunun dışında yapılan sözleşmelerde belirtilen hususlara da çalışan harfiyen uymak zorunda.

Ayrıca işverenin kendisine teslim ettiği alet ve teçhizatı iş için kullanmak zorunluluğu var. Bunları korumak ve zarar vermemek için de dikkat etmesi gerekiyor.

Şimdi birçok işlerinde bilgisayarlar ve internet işin yürümesi için kullanılıyor.

İŞİ AKSATMAMAK ÖNEMLİ

Bunun içinde çalışanlar sürekli olarak internetin içinde bulunuyor. Eğer çalışan mesai saatleri içinde işverenin tahsis ettiği araçlarla işini aksatacak şekilde internette oyun oynar, sosyal medya hesaplarında vakit harcar, sohbet ederse bu atılma sebebi sayılıyor.

Hatta müstehcen sitelere girmek, işyeri mailinden özel yazışmalar yapmak da bunlara ilave edilebilir.

Yine zaruri ihtiyaçları aşan uzun özel telefon konuşmaları da atılma sebeplerinden oluyor.

Bu şekilde atılan işçi Yargıtay kararlarına göre tazminat da alamıyor.

Çünkü, İş Kanunu bu tür hallerde işverene de haklı fesih imkânı tanıyor.

Yargıtay, tazminat verilmesiyle ilgili bazı kararlarda ise 'işin aksatılıp aksatılmamasını' ise ölçü olarak kabul ediyor. İşçiler 'özel hayat' deseler de işveren mesai saatlerinde önceden bildirmek kaydıyla bazı hakları kısıtlanabiliyor.

BAYRAMDA 4.5 YEVMİYE

Kurban Bayramı dolayısıyla kamu çalışanları 9 günü bulan izin yaparken özel sektör çalışanları ise 4.5 günlük bayram tatilini yapıyor. Bir kısım vatandaşımız ise bayramda da çalışmak zorunda kalıyor. Resmi tatillerde yapılan çalışmalarda her gün için ilave bir günlük yevmiye ödeniyor.

Çalışmayanlar ise normal bir günlük ücretlerini alıyor. Örneğin günlük ücreti 50 TL olan bir işçi tatil gününde çalışmazsa ay sonunda hesabına 50 lira üzerinden maaş yatıyor. Tatilde çalışırsa 50 liraya bir o kadar daha eklenerek o gün için 100 lira alıyor. Bayramın tamamında ve arife günü çalışan bir işçi 4.5 günlük fazladan ücret alacak.