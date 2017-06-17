1 Temmuz milyonlarca çalışan ve işyeri için çok önemli bir tarih. 100 ile 249 arası işçisi olan işyerlerinde ikinci emeklilik devreye girecek. Ayda 200 lira yatıranın 205 bin lirası olacak. İşte o hesap...
Çalışanlara ikinci emeklilik ve ikinci maaş imkânı getirecek otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem daha başlıyor. 1 Temmuz'da devreye girecek yeni dönemde, 100 ile 249 arasında çalışanı olan tüm işyerleri kapsam dahiline alınacak.
Böylece bin ve üzerinde çalışanı olan büyük şirketlerle başlayan sistem KOBİ'lere ve küçük şirketlere doğru yaygınlaştırılacak. Ocak ayıyla birlikte kapsama girecek işyerlerindeki çalışan sayısı da 50-99 arasında olacak. Son olarak 5 çalışanı olan işyerleri de sisteme girecek.
45 YAŞ SINIRI VAR
Otomatik katılımlı BES'e 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar zorunlu olarak girecek. Ancak kalmak mecburi değil. İlk iki ay içinde isteyen çalışan sistemden çıkabilecek. Kendisinden kesilen prim iade edilecek ve eğer varsa nemaları da eklenecek.
Sisteme giren çalışanlardan brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar kesinti yapılarak BES hesabına aktarılacak. 2017'de uygulanan 1.777,5 TL'lik asgari ücrete göre en az kesinti 53 lira 32 kuruş olacak. Sistemden çıkmayıp devam edenlere üç ayrı katkı sağlanacak.
ANINDA BİN TL ÖDEME
Öncelikle 2 ay içinde sistemden çıkmayanın hesabına hemen bin lira yatırılacak. Ayrıca devlet sizden kesilen primin yüzde 25'ini de hesabınıza yatıracak. 10 yıl sonunda emekli olmayı seçerseniz devlet biriken paranın yüzde 5'ini daha size verecek. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.
KAÇ LİRA BİRİKİR?
Yaş:18
Emeklilik yaşı:56
Aylık ödeme: 200 TL
Toplam maaştan kesilen: 91.200 TL
Ek ödeme: 1000 TL
Devlet katkısı: 22.800 TL
Tahmini birikim (getirili): 195.077 TL
Yüzde 5 emeklilik katkısı: 9.754 TL
Toplam birikim: 204.831 TL
Çalışanın kazancı: 113.631 TL
KADEMELİ GEÇİŞ
1000 ve üzeri çalışan: 1 Ocak 2017
250-999 çalışan: 1 Nisan 2017
100-249 çalışan: 1 Temmuz 2017
50-99 çalışan: 1 Ocak 2018
10-49 çalışan: 1 Temmuz 2018
5-9 çalışan: 1 Ocak 2019
Memurlar: 1 Nisan 2017
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
18.12.1989 tarihinde sigortalı oldum. 7 bin 650 günüm var. 1968 doğumluyum.
Yusuf ZİYA
Yılınız ve priminiz tamam. 2020 yılında emekli olursunuz.
Sigorta başlangıç tarihim 01.08.1989. 3229 günüm var. Eksik primleri toplu ödenir mi?
Elif YILDIRIM
20 yıl 46 yaş ve 5 bin 300 gün şartlarınız var. Primi tamamlamak için toplu ödeme yok. Ancak doğum borçlanması olabilir.
18.10.1970 doğumluyum. 05.12.1990 tarihinde sigortalı oldum. 7 binden fazla günüm var. Emekli olabilir miyim?
Zarife ÇAĞATAY
Yılınız tamam, priminiz de dolmuş. Bu yıl doğum gününüzde yani 18 Ekim'de emekli olursunuz.