1 Temmuz milyonlarca çalışan ve işyeri için çok önemli bir tarih. 100 ile 249 arası işçisi olan işyerlerinde ikinci emeklilik devreye girecek. Ayda 200 lira yatıranın 205 bin lirası olacak. İşte o hesap...

Çalışanlara ikinci emeklilik ve ikinci maaş imkânı getirecek otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem daha başlıyor. 1 Temmuz'da devreye girecek yeni dönemde, 100 ile 249 arasında çalışanı olan tüm işyerleri kapsam dahiline alınacak.

Böylece bin ve üzerinde çalışanı olan büyük şirketlerle başlayan sistem KOBİ'lere ve küçük şirketlere doğru yaygınlaştırılacak. Ocak ayıyla birlikte kapsama girecek işyerlerindeki çalışan sayısı da 50-99 arasında olacak. Son olarak 5 çalışanı olan işyerleri de sisteme girecek.



45 YAŞ SINIRI VAR

Otomatik katılımlı BES'e 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar zorunlu olarak girecek. Ancak kalmak mecburi değil. İlk iki ay içinde isteyen çalışan sistemden çıkabilecek. Kendisinden kesilen prim iade edilecek ve eğer varsa nemaları da eklenecek.

Sisteme giren çalışanlardan brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar kesinti yapılarak BES hesabına aktarılacak. 2017'de uygulanan 1.777,5 TL'lik asgari ücrete göre en az kesinti 53 lira 32 kuruş olacak. Sistemden çıkmayıp devam edenlere üç ayrı katkı sağlanacak.



ANINDA BİN TL ÖDEME

Öncelikle 2 ay içinde sistemden çıkmayanın hesabına hemen bin lira yatırılacak. Ayrıca devlet sizden kesilen primin yüzde 25'ini de hesabınıza yatıracak. 10 yıl sonunda emekli olmayı seçerseniz devlet biriken paranın yüzde 5'ini daha size verecek. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.



KAÇ LİRA BİRİKİR?



Yaş:18

Emeklilik yaşı:56

Aylık ödeme: 200 TL

Toplam maaştan kesilen: 91.200 TL

Ek ödeme: 1000 TL

Devlet katkısı: 22.800 TL

Tahmini birikim (getirili): 195.077 TL

Yüzde 5 emeklilik katkısı: 9.754 TL

Toplam birikim: 204.831 TL

Çalışanın kazancı: 113.631 TL



KADEMELİ GEÇİŞ



1000 ve üzeri çalışan: 1 Ocak 2017

250-999 çalışan: 1 Nisan 2017

100-249 çalışan: 1 Temmuz 2017

50-99 çalışan: 1 Ocak 2018

10-49 çalışan: 1 Temmuz 2018

5-9 çalışan: 1 Ocak 2019

Memurlar: 1 Nisan 2017



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



18.12.1989 tarihinde sigortalı oldum. 7 bin 650 günüm var. 1968 doğumluyum.

Yusuf ZİYA

Yılınız ve priminiz tamam. 2020 yılında emekli olursunuz.



Sigorta başlangıç tarihim 01.08.1989. 3229 günüm var. Eksik primleri toplu ödenir mi?

Elif YILDIRIM

20 yıl 46 yaş ve 5 bin 300 gün şartlarınız var. Primi tamamlamak için toplu ödeme yok. Ancak doğum borçlanması olabilir.



18.10.1970 doğumluyum. 05.12.1990 tarihinde sigortalı oldum. 7 binden fazla günüm var. Emekli olabilir miyim?

Zarife ÇAĞATAY

Yılınız tamam, priminiz de dolmuş. Bu yıl doğum gününüzde yani 18 Ekim'de emekli olursunuz.