SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.18 zammı aldı. Temmuzda yüzde 6.48 olması bekleniyor. Memur ve emeklileri ise 3.18 ile son 9 yılın en yüksek farkı ile yüzde 7.18 zammı yakaladı. Temmuzda ise yüzde 7.48 bekleniyor

Yaz ayları yaklaştıkça memur ve emeklilerin de zam heyecanı yükseldi. Yaklaşık 11.5 milyon emekli ve 3 milyona yakın memur temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları aralık ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları ise toplu sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 4 olacak. Buna, oluşan 6 aylık enflasyona göre fark da ilave edilecek. Şimdi gelelim dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre bu zamların nasıl olacağının hesabına



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Dün açıklanan rakamlarına göre aralık ayından bu yana oluşan enflasyon endeksi 5 ay için yüzde 6.18 oldu. Haziran enflasyonunun bunun üzerine eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve emeklilerin alacağı zamlar kesinleşecek. Bu rakamın Merkez Bankası beklenti anketlerine göre 0.30 civarında olması bekleniyor. Bu durumda zam oranı 6.48 olacak.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Yaklaşık 3 milyon memur ile birlikte memur emeklilerinin de gözü temmuz ayına çevrilmiş durumda. Dün açıklanan enflasyon rakamları memur ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı ile birlikte çifte zam alacağını kesinleştirdi. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Buna ocak ayındaki yüzde 3 zam oranının üzerindeki enflasyon farkı da eklenecek. Dün açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 olduğu için memur ve memur emeklileri için de fark yüzde 3.18 oldu. Toplam zam 7.18'e ulaştı. Haziran enflasyonunun beklenti anketlerine göre 0.30 olarak ilave edilmesiyle fark 3.48'e zam oranı ise 7.48'e çıkacak.







AĞUSTOSTA KARAR VERİLECEK

Memur ve memur emeklileri için ağustos ayında yapılacak 4'üncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri büyük önem taşıyor. Bu görüşmelerde sosyal ve mali haklar masaya getirilirken 2018 ve 2019 yıllarında memur ve memur emeklilerinin alacakları 4 ayrı zam oranı da belirlenmiş olacak.