Emeklilik tarihi gelenler biraz daha çalışıp primlerini artırma yoluna gidiyor. Ancak prim gününden çok adınıza ödenen miktar önemli. Emeklilik her zaman daha kazançlı. İşte o hesap…

Emekli maaşlarının hesaplama yöntemleri ve aylık bağlama oranlarındaki farklılıklar çalışanların da kafasını karıştırıyor. Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş çalışanların emeklilik maaşı hesabında üç farklı dönem alınıyor ve ayrı ayrı hesaplama yapılıyor. Emekli maaşını artıran en önemli kriter ise aldığımız brüt ücretler. Dolayısıyla emeklilik tarihi gelen bazı çalışanlar bir süre daha çalışıp yüksekten prim ödeyerek daha yüksek maaş almaya çalışıyor.

Ancak burada elde edilen fazla gelir kaçırılan maaşlardan çok değil. O yüzden karar verirken bir kez daha düşünmenizi öneririm. İsterseniz bir örnek ile bu durumu açıklayalım...



MAAŞ NE KADAR ARTAR?

Bir çalışanın bu yıl emeklilik süresinin dolduğunu farz edelim. Bu çalışan eğer iki yıl daha yüksekten prim ödeyip sonra emekli olmayı düşünürse hesabı şöyle olacak:

İki yıl en yüksekten prim ödese bile bu iki yılda maaşına eklenecek miktar 100-150 lira civarında olacak. Yani 2.500 lira maaş alacağı yerde 2.650 lira alacak. Oysa bu süre içinde yani iki yılda tam 24 maaştan vazgeçecek. Bu da toplamda 60 bin lira bir paraya tekabül ediyor. Alacağı 150 lira farkı 60 bin liraya tamamlayabilmesi için 400 ay geçmesi gerekiyor.

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Kısmi ihya yok

Emekliliğe 18 ayım kaldı ama Bağ-Kur'dan silinen en 5 az yılım var. Sadece eksiğim kadar borcu ödeme imkânı yok mu? İbrahim BALCI

İhya yani eski günlerin canlandırılmasında maalesef kısmi borçlanma olmuyor. Borcun tamamını ödemeniz ve günlerin hepsini ihya etmeniz gerekiyor.



Borçlanma yapamaz

Eşimin doğum tarihi 09.03.1967. SSK'lı ilk işe girişi 01.08.2006. Prim ödeme gün sayısı ise 523 gün. Eşim borçlanarak emekli nasıl olabilir? İslam MENLİKLİ

Eşiniz için emeklilik şartları 58 yaş ve 7 bin gün prim. Maalesef borçlanarak emeklilik imkânı yok. Ancak 2006'dan sonra doğan çocuk varsa borçlanılabilir.



Fon mecburi değil

Çalışanların kıdem tazminatı fonuna geçmesi mecburi mi? Mesude BAYRAK

Mevcut çalışanlar için iki tercih olacak. İsterlerse fon sistemine geçecekler. Bunun için bir mecburiyet yok.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



21.10.1991 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 1971 doğumluyum. 4850 günüm var. Sigortadan sonra bir çocuğum dünyaya geldi. Şebnem ALTUN

20 yıl 48 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yılınız tamam. Primi tamamlamak için 675 gün doğum borçlanması yapıp 2019'da emekli olursunuz.



18.11.1972 doğumluyum. Askerliğimi yaptıktan sonra 01.05.1996 tarihinde sigortalı oldum. 6 bin günden fazla primim ödendi. Emeklilik için borçlanmam gerekir mi? Yusuf ATAK

25 yıl 56 yaş ve 5825 gün prim şartlarınız bulunuyor. Priminiz tamam yıl ve yaş şartı kalmış. Ancak 8 ay askerlik borçlanarak 55 yaşında bir yıl erken emekli olabilirsiniz.



2003'te sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. 1984 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Ayşe TEKİN

İşe girişinize göre 7 bin gün prim ödeyip, 58 yaşında emekli olabilirsiniz.