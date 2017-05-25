Emekli maaşlarını hesaplama sisteminin değişmesiyle hem eski emeklilerin maaşı artacak hem de yeni emekliler daha yüksek ücret alacak. Alacağınız emekli maaşını artırmak da sizin elinizde. İşte daha çok kazandıracak yöntemler...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan günü geldiğinde alacağı maaşı merak ediyor. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için üç ayrı hesaplama yapılıyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanların emekli maaşı hesaplanırken önce 2000 öncesi prim günleri ve prime esas kazançları alınıyor. Daha sonra 2000 ile 2008'in 10'uncu ayı arasındaki günler ve primler için bir hesaplama daha yapılıyor. Ardından bu kez 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Bu hesaplamalarda 2000 öncesinde aylık bağlama oranı daha yüksek iken bu tarihten sonra biraz daha düşüyor.

En düşük oran ise 2008 sonrasında uygulanıyor.



2000 ÖNCESİ DAHA ŞANSLI

Bu üç hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor. Yukarıdaki hesaba göre 2000 öncesinde daha çok prim ödeyenlerin maaşları diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor. Oysa bu hesaplama tek bir aylık bağlama oranı üzerinden yapıldığında hem 'intibak' gibi talepler ortadan kalkacak hem de emekli maaşları arasındaki makas daralacak. Mevcut uygulamaya göre emekli maaşınızı çalışırken artırmak için de bazı yöntemler var.



ÜCRET NASIL ARTIRILIR?

Emekli aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirliyor. Planlamaya erken başlamakta fayda var.

Maaşı belirleyen en önemli etken aldığınız brüt ücret. Hem yaş bekleyenler hem de prim dolduranlar gerçek ücretlerinin bordroya yansımasını sağlamalı.

Eğer borçlanma yapıyor ya da isteğe bağlı ödüyorsanız ödeyebildiğiniz kadar yüksek miktarlarda ödemeniz maaşınızı artıracaktır.

Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu iseniz Bağ-Kur primi ödemeyi de talep edin. Böylece iki farklı ödeme sizin prime esas kazancınızı dolayısıyla emekli maaşınızı artıracaktır.

Brüt maaşın 3 binden fazla olması maaşı yıllık 70-80 lira artırır.

Bağ-Kur'dan prim ödemişseniz ve 01.05.2008 öncesinde sigortalı olmuşsanız son 3.5 yıl SSK (4A) ile çalışmanız emekliliğiniz bu kurum şartlarından olur ve maaşınız artar. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa emekliliği ona göre oluyor.

Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.

Emekli olurken doldurduğunuz formda eş çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece aylık bağlama oranınız yükselir ve maaşınız artar.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



1980 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2000. 5700 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? Zeynep ERDOĞAN

İşe giriş tarihinize göre 7 bin gün ve 58 yaş şartlarınız var. Priminizi tamamlayıp yaşı bekleyeceksiniz.



1970 doğumluyum. SGK girişim 18.08.1994. 5800 günüm var. Suat SAYIN

25 yıl, 55 yaş ve 5700 gün prim şartlarınız var. Buna göre emekli olacağınız tarih 2025. Fakat askerlik sigortadan önce ise 3 aylık bir borçlanma ile 54 yaşında 2024'te emekli olursunuz.



11.09.1967 doğumluyum. 01.11.1987'de sigortalı oldum. 6750 günüm var. Yiğit ARSLAN

25 yıl 50 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabisiniz. Yılınız ve priminiz dolmuş. Yaşınızın dolacağı bu yılın eylül ayında emekli olabilirsiniz.