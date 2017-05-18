Kendi işini kurmak ve çalışmak isteyen gençler için destekler devrede. 18-20 yaş arası işçi çalıştıranlara 42 aya kadar prim teşviki sağlanırken, iş kurmak isteyen gençlere de 150 bin lira veriliyor

Hükümet, kadınların yanı sıra gençlerin de iş hayatında daha rahat yer almalarını sağlayacak birçok düzenlemeyi hayata geçirdi. 18-29 yaş arasındaki gençlerin hem prim hem de kredi programları yürürlüğe girdi. İŞKUR tarafından organize edilen işbaşı eğitim programları bu yıl da devam ediyor. Program kapsamında katılımcılara günlük 54 TL, öğrencilere 40.5 TL, işsizlik ödeneği alanlara 27 TL ödeniyor.

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de karşılanıyor. Genel Sağlık Sigortası primleri de ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Böylece aylık bin 404 lira maaş verilmiş oluyor. Programlara katılanlar 3 ay içinde işe girerlerse imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterenlerin 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösterenlerin 30 ay işveren primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Girişimci gençler 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz kredi imkânıyla kendi işinin sahibi olabiliyor. Bu destek, girişimci http://www.takvim. com.tr/index/girisimci destek programı kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB http://www.takvim. com.tr/index/kosgeb) tarafından sağlanıyor. Bunun için belli bir süre ücretsiz kurslara katılmak gerekiyor.



FİKRİ OLANA PARA DESTEĞİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gençler için 2017 yılı için de 62 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Genç girişimcilere 150 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriliyor. Genç girişimciler için bu destekler Türkiye genelinde, çoğunluğu üniversite bünyesinde bulunan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından koordine ediliyor.

Başvuruların yapılacağı kuruluşlar TÜBİTAK tarafından açıklanıyor. 10-28 Nisan'da birinci çağrıya çıkıldı. İkinci çağrıya ise 1-15 Ağustos'ta çıkılacak.

Bu kanunla 29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için 3 yıllık vergi muafiyeti de uygulanıyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. Bu konuda 5 şart bulunuyor: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.